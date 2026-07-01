שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (רביעי) על צווי סנקציות נגד 37 ארנקים דיגיטליים, שלפי משרד הביטחון שימשו כחלק מתשתית מימון טרור של משמרות המהפכה האיראניים.

המהלך בוצע בעקבות חקירה של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, בשיתוף גורמי מודיעין. במסגרת החקירה נחשפה תשתית מימון מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים, ששימשה להעברת כספים לשלוחיה של איראן באזור, ובהם ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי ממצאי החקירה, בארנקים הדיגיטליים אותרו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של יותר מ-24 מיליון שקלים. במשרד הביטחון ציינו כי הארנקים היוו חלק מרכזי במנגנון המימון של משמרות המהפכה.

עוד נמסר כי הארנקים שימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים בידי איראן, ובראשם חיזבאללה, הנדרש למקורות מימון חדשים בעקבות הפגיעה שספג במהלך הלחימה מול ישראל.

במשרד הביטחון הוסיפו כי מניתוח הפעילות בארנקים עלה שבאמצעות התשתית הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני טרור שונים.

במערכת הביטחון הדגישו כי המהלך מהווה חלק מהמערכה הכלכלית המתמשכת נגד משמרות המהפכה ושלוחיהן, ובהם חיזבאללה, חמאס והחות'ים.

סיכול תשתיות המימון, נמסר, הוא תוצאה של פעילות מודיעינית, מבצעית ומשפטית משולבת של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור וגורמי ביטחון נוספים.

כ"ץ אמר כי "המערכה נגד איראן אינה מתנהלת רק בשדה הקרב - אלא גם במאבק על הכסף שמניע את הטרור. כל דולר שנמנע ממשמרות המהפכה הוא דולר שלא יגיע לחיזבאללה, לחמאס, לחות’ים ולשלוחי הטרור של איראן. נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי".

ראש המט"ל, יוראי מצלאוי, הוסיף כי "גם במרחב הקריפטו אין חסינות למממני טרור. המט"ל ימשיך לאתר, לחשוף ולפגוע בתשתיות המימון של איראן ושלוחיה, בכל מקום שבו הן פועלות".