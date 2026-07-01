סמוטריץ' וסטרוק בסיור ללא קרדיט

לראשונה החלו עבודות שיפוץ ובינוי רחבות היקף במתחם מערת המכפלה בחברון.

העבודות יצאו לדרך לאחר החלטת השר במשרד הביטחון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', ובמהלך סיור שנערך במקום הוכרז רשמית על תחילת הפרויקט.

בסיור השתתפו השר סמוטריץ', שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, נציגי מינהלת ההתיישבות, אנשי המינהל האזרחי וראשי רשויות מהאזור. במסגרת העבודות צפוי להתבצע קירוי של המתחם לצד שדרוג מקיף של התשתיות.

התוכנית כוללת הקמת תקרה במתחם, עבודות חשמל, מיזוג אוויר, ניקוז והסדרת מערכות תאורה חדשות. לדברי הגורמים המעורבים, מדובר בפרויקט רחב היקף שנועד לשפר את תנאי השהייה והביקור במקום.

סמוטריץ' אמר במהלך הסיור, "אין אחד בעם היהודי שלא מלא ערגה ואהבה לאבות, לאימהות, למערת המכפלה, לשורשים העמוקים שלנו כאן בחברון וללקיחת האחריות שלנו על המקום הזה".

הוא הוסיף, "הקירוי המדהים והמפואר הזה, עם מיזוג ועם תשתית חשמל חדשה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה לגעת הכי עמוק בשורשים - ב'למה אנחנו פה' ועל מה אנחנו נלחמים".

סמוטריץ' הודה לגורמים המעורבים בקידום הפרויקט, בהם מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, המינהל האזרחי, אגף הבינוי במשרד הביטחון וצה"ל. הוא ציין גם את שיתוף הפעולה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, השרה אורית סטרוק וראשי הרשויות באזור.

סטרוק אמרה כי "במשך עשרות שנים התנהגנו כאילו מערת המכפלה איננה שלנו. כעת, כשבפעם הראשונה אנחנו מוסיפים כאן בינוי שיש לו משמעות של בעלות ואחריות למקום הזה, זה מהלך בעל משמעות היסטורית".

ראש המינהלת המוניציפאלית חברון, אייל גלמן, אמר כי העבודות יוצאות לפועל לאחר למעלה משני עשורים של מאמצים לקידום הפרויקט. לדבריו, "לאחר שנים של מסירות ונסיונות שלא צלחו, זכינו לעלות קומה בעוצמת הרוח הלאומית- להקים את הקירוי במערת המכפלה ולכבד את מקום משכן מקימי אומתינו, האבות והאמהות".

גם ראש מועצת קריית ארבע, ישראל ברמסון, בירך על תחילת העבודות ואמר כי שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים מוביל לדבריו ל"שינוי היסטורי בשטח", שיתרום לפיתוח התשתיות ולשיפור תנאי הביקור עבור ציבור המתפללים והמבקרים הפוקד את המקום לאורך השנה.