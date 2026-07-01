מהפכת הבינה המלאכותית כבר משנה את חדרי הניתוח, אך בעיני פרופ' בוריס צ'רטין, מנהל המחלקה לאורולוגיה ואורולוגיה של הילד במרכז הרפואי שערי צדק, היא אינה מחליפה את הרופא אלא מעניקה לו כלים מדויקים יותר לקבלת החלטות.

בריאיון לערוץ 7 הוא מספר על ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום, על פריצות הדרך בטיפול במחלות אורולוגיות ועל המחקרים שמוביל המרכז הרפואי.

לדבריו, אחד היתרונות המרכזיים של המערך בשערי צדק הוא הרצף הטיפולי בין אורולוגיית ילדים לאורולוגיית מבוגרים. "ילדים שנולדו עם מומים מולדים וממשיכים להזדקק למעקב גם אחרי גיל 18 אינם נאלצים לעבור למערכת אחרת. אנחנו ממשיכים ללוות אותם לאורך השנים".

במקביל, המחלקה הייתה מהראשונות בישראל שהטמיעו ניתוחים זעירים-פולשניים ורובוטיים בילדים באמצעות מערכת דה וינצ'י. "הטכנולוגיה מאפשרת לנו לבצע ניתוחים מדויקים יותר, עם פחות כאב, פחות סיבוכים והחלמה מהירה יותר".

באשר לבינה המלאכותית, פרופ' צ'רטין מבהיר כי מדובר בכלי מסייע ולא בתחליף לשיקול הדעת הרפואי. "מערכות ה-AI מסייעות למנתח להיות מדויק יותר, לקצר את משך הניתוח ולהפחית סיבוכים, אבל בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות הוא הרופא. אנחנו עדיין רחוקים מהיום שבו רובוט ינהל את הטיפול לבדו".

לדבריו, גם בעתיד יש להיעזר בטכנולוגיה באופן מבוקר. "צריך להשתמש בה כדי להיות חכם ומדויק יותר, לא כדי להפסיק לחשוב".

בהמשך הריאיון מציג פרופ' צ'רטין מחקר רחב היקף בתחום סרטן הערמונית, שנערך בשיתוף המכון הגנטי והמחלקה האונקולוגית בשערי צדק ובשיתוף מרכזים רפואיים נוספים. המחקר בוחן את הקשר בין שינויים גנטיים, ובהם נשאות למוטציות BRCA, לבין התפתחות המחלה וחומרתה. "המטרה היא לזהות מוקדם מטופלים הנמצאים בסיכון גבוה ולהתאים להם טיפול מדויק יותר. אבחון מוקדם יכול למנוע סיבוכים ואף להציל חיים".

לדבריו, גם בטיפול עצמו חלה מהפכה של ממש. "כיום ניתוח רובוטי לכריתת הערמונית מאפשר להפחית משמעותית דימום וסיבוכים, לשמור טוב יותר על התפקוד המיני ולהקטין את שיעור אי-השליטה במתן שתן".

עם זאת, הוא מדגיש כי לא כל מטופל זקוק לניתוח. "יש מטופלים שמספיק עבורם מעקב קפדני, ויש כאלה שמתאימים לטיפול ממוקד. הרפואה המותאמת אישית אינה סיסמה - היא הדרך הנכונה לבחור לכל מטופל את הטיפול המתאים לו".

אחת הבשורות המרכזיות שעליהן מספר פרופ' צ'רטין נוגעת למחקר חדש בסרטן שלפוחית השתן. לדבריו, בשיתוף חברת סטארט-אפ ישראלית פותח טיפול חדש לחולים שאינם מגיבים לטיפול המקובל בחיידקי BCG מוחלשים. "בשלב הראשון של המחקר ראינו ש-95 אחוז מהמטופלים נותרו ללא מחלה לאורך תקופת המעקב. עבור חולים שבעבר נאלצו לעבור כריתת שלפוחית השתן, זו בשורה משמעותית מאוד".

לדבריו, המחקר צפוי להמשיך בקרוב במסגרת מחקרית בצפון אמריקה, כאשר שערי צדק יהיה בין המרכזים המשתתפים.

לצד החדשנות הטכנולוגית מבקש פרופ' צ'רטין להזכיר גם את חשיבות המניעה. "יש קשר ישיר ומוכח בין עישון לבין סרטן שלפוחית השתן", הוא מדגיש. "גם לאחר אבחון המחלה, הפסקת עישון משפיעה לטובה על מהלך המחלה. בנוסף, אסור להזניח מעקב רפואי. גם אם הכול נראה תקין במשך שנים, המחלה עלולה לחזור ולכן חשוב להמשיך בבדיקות לפי המלצת הרופא". הוא מוסיף כי הופעת דם בשתן, שינויים משמעותיים במתן השתן או תסמינים חריגים מחייבים בירור רפואי.

בהמשך השיחה מתייחס פרופ' צ'רטין גם לטיפול בילדים הסובלים מהפרעות בהטלת שתן. לדבריו, מדובר בתופעה שכיחה בהרבה מכפי שנהוג לחשוב, המחייבת טיפול רב-תחומי. "אנחנו מטפלים לא רק בילד אלא גם במשפחה, ולעיתים גם בית הספר שותף לתהליך. לצד אורולוגים פועלים אצלנו אחיות ייעודיות, פסיכולוגים ואנשי מקצוע נוספים כדי לתת מענה כולל".

פרופ' צ'רטין, שעלה לישראל ממוסקבה בשנת 1991, מספר כי לאורך השנים בחר לבנות את כל הקריירה הרפואית שלו בשערי צדק. לאחר התמחות בישראל והשתלמויות באירלנד ובארצות הברית, חזר לנהל את תחום אורולוגיית הילדים ובהמשך את כלל מערך האורולוגיה. לדבריו, הרפואה הישראלית אינה נופלת מהמקובל במרכזים המובילים בעולם. "הרפואה בישראל מבוססת על מחקר, על חדשנות ועל שיתוף פעולה בינלאומי. אנחנו לא מתביישים ללמוד מהטובים בעולם, ובמקביל גם תורמים ידע משלנו".

לקראת סיום הריאיון מסכם פרופ' צ'רטין את תפיסתו הרפואית. "לא כל מטופל צריך ניתוח, ולא כל טכנולוגיה מתאימה לכל אדם. התפקיד שלנו הוא להתאים לכל מטופל את הטיפול הנכון עבורו. כמו שתופרים חליפה לפי מידותיו של אדם, כך גם הרפואה צריכה להיות מותאמת אישית. זו בעיניי אבן היסוד של הרפואה המודרנית".