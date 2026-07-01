שוטרי מחוז מרכז ולוחמי יס"מ חיסלו היום (רביעי) מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה במהלך פעילות משטרתית בעיר לוד.

על פי הודעת המשטרה, במהלך פעילות של שוטרי תחנת לוד בעיר זיהו הכוחות חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. במקום פעלו באותה עת גם לוחמי יס"מ.

לפי החשד, החשוד החל לרוץ לעבר צוות הלוחמים וניסה לדקור את אחד מהם. בתגובה ביצע אחד הלוחמים ירי לעברו והוא נוטרל במקום.

במשטרה הדגישו כי לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון במהלך האירוע.

כוחות גדולים של משטרת מחוז מרכז הוזעקו לזירה, פתחו בסריקות ובאיסוף ממצאים ובודקים את נסיבות האירוע והרקע למעשה.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, עושה את דרכו לזירה ומקיים הערכת מצב עם מפקדי הכוחות הפועלים במקום.

חובש הצלה חיים אדלר דיווח: "כשהגעתי למקום, מצאתי גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ולא נשימה, עם חבלות חודרות בגופו, לאחר שנורה ע"י שוטר לאחר נסיון פיגוע. ביצענו בו בדיקות רפואיות ועקב אופי הפציעות פראמדיקים קבעו את מותו במקום".