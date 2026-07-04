"דעת לביא" צילום: באדיבות המצלם

תיכון "דעת לביא" לבנים בכוכב השחר יפתח בשנה הבאה את שנתו הרביעית כמוסד חינוכי צומח עם מגמות פיזיקה ורובוטיקה ומעבר לכיתות התיכון הצטרפה אליו השנה גם חטיבת ביניים ובשנה"ל הבאה תיפתח גם כיתת תקשורת.

בתיכון משלבים לימודי קודש ולימודים כלליים ברמה גבוהה, תוך שותפות, אחריות וצמיחה אישית לקראת מנהיגות פנימית.

את שנת הלימודים הנוכחית סיימו בתיכון במרתון מיוחד של לימוד תורה לשמה. הנערים למדו את כל מסכת מגילה בגמרא, פרשת שבוע ומסילת ישרים וזכו להמון פרסים והפתעות - וגם נהנו לסיים שנה בטעם של שמחת הלימוד.

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"דעת לביא" מציג גישה ייחודית לפיה התלמיד לא רק נמצא במרכז - אלא שותף בעיצוב סביבת הלימוד. הרב יוני ברויאר, רכז החטיבה, מסביר: "בבית הספר אין צלצולים, אין מנקים והרבה מהיוזמות מגיעות מהתלמידים עצמם. התלמידים שותפים בארגון הפעילויות: מהכנת אוכל בטיולים, צ'ופרים ועד הפעלות. הם גם שותפים בקבלת החלטות. לכל תלמיד יש תפקיד שהוא ממלא במסגרת החלק שלו בתיכון".

מדובר במוסד החינוכי הכמעט יחיד בבנימין שאינו מפעיל פנימייה מתוך גישה שהחינוך שמקבלים התלמידים צריך להיות משולב עם הבית באופן מלא.

מנהל התיכון, הרב אבי קימל, מסביר כי "התיכון הוקם משום שאנחנו מאמינים שהילד צריך להתחנך בבית. זה המקום היחיד לבנים בבנימין שהוא בלי פנימיה - מקום לכתחילה - שמכוון גבוה בכל המדדים: התורני, הלימודים, הערכי והחברתי".

לדבריו הייחודיות של המקום נעוצה בגודלו וביכולת לייצר קשר חם של תלמידים ואנשי צוות. "תיכון מאוד משפחתי - וטוב לנו כך - כי כולם מכירים את כולם. הקשר בין השכבות השונות מדהים ואפשר להביא את הערכים לביטוי כשהמקום כזה וכל אחד מביא את עצמו".

שלושת הערכים שמובילים את התיכון הם תורת חיים, שותפות וסקרנות. "אנחנו מחנכים את התלמידים להיות עובדי ה' שהתורה משמעותית עבורם ומדברת אליהם כאן ועכשיו. זה בא לידי ביטוי בצורת השיעורים, איזה מסכתות אנחנו לומדים ובכל הפעילויות. תלמידים מפרסמים מאמרים שלהם ומסבירים בהם מה הם למדו למעשה - לחיים שלהם", מספר הרב קימל.

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הוא מדגיש גם את ערך השותפות. "התלמידים שותפים - מניקיון בית הספר ועד לאחריות על חדר האוכל. יש יום שבו הם מתפללים לבד ללא הצוות. ההתנהלות הזו יוצרת מצב בו הם מרגישיים משמעותיים וכאלה שיש להם השפעה".

הערך השלישי הוא פיתוח הסקרנות. "יש שיעורי סקרנות ויש ימי סקרנות כשכל תלמיד בוחר נושא שעמניין אותו ויוצא לחקור אותו לבד. הילדים חוזרים מהם עם אור בעיניים".

בבית הספר מגמות של פיזיקה ורובוטיקה עם התמקדות ברחפנים, תקשוב וניהול עסקי וזאת לצד תוכנית חברתית עשירה לאורך כל ימות השנה.

"כל אחד כאן לא רק ממלא משבצת. לכל מורה ואיש צוות יש משמעות והשפעה על האופי של התיכון - וכך גם לכל תלמיד", מסכם הרב קימל. "זכינו לתלמידים בעלי מידות טובות, ואנחנו מאד אוהבים אותם וגאים בהם".

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