המסר הנוקב של הרב סתיו ערוץ משב

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, פרסם סרטון בערוץ 'משב' מבית צהר, שבו קרא להנהגה הפוליטית לאמץ שיח של הסכמות והידברות לקראת השבועות האחרונים של מושב הקיץ בכנסת.

בדבריו קשר הרב סתיו בין משמעותו ההיסטורית של צום י"ז בתמוז לבין המציאות הציבורית והפוליטית בישראל.

בהתייחסו למרוץ החקיקה בכנסת אמר כי "אנחנו בעידן של שבועות אחרונים לחקיקה, אולי כדאי שנתרכז יותר במה ניתן להשיג בהסכמות, בדיבור, ולא בכיפופי ידיים".

לדבריו, ניסיון לכפות עמדות על הצד השני עלול להוביל לתוצאה הפוכה. "בסופו של דבר, כאשר אתה כופה על מישהו משהו, הוא יגיב בצורה מסוימת שתעורר אצלו אנטגוניזם, וממילא הוא יגיב בשלילה", אמר.

הרב סתיו הוסיף כי מאבקי הכוח הפוליטיים אינם מספקים פתרון ארוך טווח. "היום יכופפו לכאן, מחר יכופפו לצד השני. יש אולי צורך ביצירת שיח חדש שמבקש לדבר יותר על הסכמות ופחות על הורדות ידיים", ציין.

בדבריו נשען הרב סתיו על משנתו של הראי"ה קוק ואמר כי מנהיגות העתיד של ישראל צריכה להתבסס על "כוח הדיבור" ולא על הפעלת כוח. לדבריו, מנהיגי הציבור צריכים להיות מונחים על ידי "מקל נועם ולא מקל חובלים", מתוך חתירה לאחדות ולפיוס.

את דבריו חתם בקריאה להרחיב את הגישה גם אל המרחב האישי והקהילתי. "בבית שלנו, במשפחה שלנו, בקרב השכנים שלנו - לא להשתמש בכוח הזרוע, לא להשתמש בכוח הכפייה, אלא לנסות ולשכנע ולהיטיב האחד עם האחר בדיבור", אמר.