תושבי מערב בנימין מתרגשים מ'הקיסריה של בנימין' צילום: ערוץ 7

במערב בנימין התרגשו מפתיחת אמפי טלמונים החדש שנחנך אמש (שלישי) בהופעה של הזמר ישי ריבו.

"אני כל כך אוהב את המקום הזה ואני נרגש ושמח לזכות להיות הראשון לחנוך את אמפי טלמונים. יהי רצון שיהיו פה הרבה דברים טובים", אמר ריבו על במה.

ניצי אנגל, מנהלת התרבות במועצת בנימין, לא הסתירה את שביעות הרצון מהרגע המיוחד. "אנחנו מאוד מתרגשים. שלוש שנים עבדנו על בניית האמפי. אנחנו מאמינים שהתרבות היא משאב מאוד רציני, אבן שואבת לתושבים לחיי התרבות והפנאי. מקום כמו זה הוא בשורה לתושבים ולאזור כולו. יש אמפי בקיסריה ובשוני ועכשיו יש אצלנו - כי תושבי בנימין הם חלק ממדינת ישראל - ומגיע להם ליהנות מהופעות גדולות ותרבות טובה".

אור רייכרט תושב דולב שהגיע לאירוע הוסיף "אנחנו מבסוטים מהמועצה ולכל מי שעוסק בנושא ובזכות זה תהיה לנו הרבה תרבות כיפית ויהיו כאן הרבה הופעות".

ראש המועצה ישראל גנץ באירוע בטלמון ערוץ 7

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, אמר באירוע כי לאחר שלב ההתיישבות ופיתוח התשתיות מגיע גם תחום התרבות. "בנימין עושה אירועים ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו כל הזמן שואפים קדימה. בקיץ הזה יהיו עוד המון הפתעות, ומכל מדינת ישראל יבואו לראות את המופעים של בנימין, כי אין כמו בנימין", אמר.

גנץ הוסיף כי לאחר עשרות שנים שבהן תושבי מערב בנימין החזיקו במקום, האזור ממשיך להתפתח וכעת זוכה גם למוקד תרבות. עוד אמר כי במועצה כבר מקדמים הקמת אמפי נוסף בשילה, לצד פיתוח האתר הארכיאולוגי והתל, והוסיף, "בנימין תוביל בתרבות מכל הארץ. יבואו לכאן כדי לצרוך תרבות איכותית".