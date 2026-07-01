אשת התקשורת הדר מילר פרסמה טור וידאו בערוץ 7 תחת הכותרת "הקרב על הזהות: מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה?", שבו הציגה את תפיסתה באשר למערכת הבחירות הקרובה ולשאלת זהותה של מדינת ישראל.

בפתח דבריה הדגישה מילר את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ ישראל. "אנחנו לא עוד עם שהיגר לכאן במקרה. אנחנו לא פליטים שמצאו מקלט זמני, ולא הגענו לפה כדי להקים עוד מדינה על הגלובוס. אנחנו פשוט חזרנו הביתה", אמרה.

לדבריה, הקמת מדינת ישראל היא מימוש של חלום רב דורי. "שנות דור חלמנו על הרגע הזה. בכינו עליו, התפללנו אליו, שילמנו עליו בדם. מדינת ישראל היא לא רק סט של חוקים ומוסדות - היא הבטחה היסטורית. היא מדינה יהודית שורשית, עם תנ"ך, עם מסורת, עם נשמה".

בהמשך טענה כי מערכת הבחירות הקרובה עוסקת בשאלה מהותית הנוגעת לאופייה של המדינה. "הבחירות הקרובות הן לא על ימין או שמאל. הן לא על כלכלה, וגם לא על פוליטיקאי כזה או אחר. הבחירות הקרובות הן על השאלה הקיומית ביותר שלנו: האם אנחנו מדינה יהודית - או מדינת כל אזרחיה?".

מילר הביעה התנגדות לרעיון של "מדינת כל אזרחיה" וטענה כי משמעותו היא פגיעה בזהות הלאומית. "מדינת כל אזרחיה זה איבוד הזהות. זה למחוק את הסיפור שלנו", אמרה. מנגד, לדבריה, "מדינה יהודית - זה המצפן, זה הכוח, זה העתיד של הילדים שלנו".

את הטור חתמה בקריאה לציבור לבחור בזהות היהודית של המדינה. "הגיע הזמן להפסיק להתנצל. הגיע הזמן לבחור בזהות שלנו. בקול רם, בלי פחד", אמרה.