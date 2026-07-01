שורדת השבי דניאלה גלבוע השיקה סינגל חדש, המהווה את שירה השני לאחר סינגל הבכורה "איפה שהכל נגמר". השיר החדש נכתב והולחן לפני מספר שנים יחד עם בן זוגה רועי דדון, וכעת יוצא לראשונה בגרסה מחודשת.

לדברי גלבוע, השיר נכתב כשהייתה בת 17 במהלך עבודה משותפת באולפן בשעות הלילה. השניים ביקשו ליצור שיר אישי ומהנה עבור עצמם, מבלי לתכנן לפרסמו לקהל הרחב.

במשך שנים נותר השיר במגירה, עד שגלבוע החליטה לחזור אליו ולעבד אותו מחדש. יחד עם המפיק המוזיקלי מתן דרור הוקלט השיר מחדש וקיבל את גרסתו הנוכחית.

גלבוע סיפרה כי החזרה לשיר אפשרה לה להתחבר מחדש לתקופה מוקדמת בחייה ולחלומות שליוו אותה אז. "כשחזרתי לשיר היום, נזכרתי בדניאלה בת ה-17 שכתבה אותו - ממקום תמים, עם חלומות גדולים", אמרה.

לדבריה, במהלך תקופת השבי ליוותה אותה המחשבה שתשוב לחייה ותוכל להגשים את עצמה. "בשבי כל מה שחשבתי עליו היה האמונה שאחזור ושאצליח להגשים את עצמי", שיתפה.

הסינגל החדש עוסק בבחירה אישית, עצמאות והקשבה לקול הפנימי. גלבוע מסרה כי היא מקווה שכל מי שיאזין לשיר יוכל למצוא בו כוח להתמודד עם אתגריו האישיים ולפעול בהתאם לדרכו שלו.