ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בטקס האזכרה הממלכתי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה והתייחס למצב הביטחוני בגבול הצפון וליחסים העתידיים בין ישראל ללבנון.

בדבריו תיאר נתניהו את לבנון כ"ארץ יפה ואומללה" וטען כי המדינה נשלטת בידי גורמים הפועלים נגד ישראל. "לבנון היא ארץ יפה ואומללה - יש בה אנשים יפים, אבל אסונה שהיא נתפסת בידי כת קנאית והם רוצים להשמידנו על ידי פלישה משטחה", אמר.

ראש הממשלה התייחס גם ללחימה מול חיזבאללה ואמר כי בתחילת המערכה נשמעו אזהרות מפני פגיעה קשה בישראל. "היו מי שהפחידו אותנו על קורבנות במספרים עצומים, על מגדלים שייפלו בערי ישראל, על חורבן המדינה. חבריי ואני לא קיבלנו זאת, ידענו שצריך להכות בחיזבאללה בכל הכוח", ציין.

לדבריו, ישראל שינתה את המציאות הביטחונית בגבול הצפון. "כעת אנחנו אלה שמשקיפים מלמעלה על לבנון. יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון", אמר.

נתניהו הדגיש כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד יהיה בכך צורך. "אנחנו נישאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שיידרש, ונחזיר את הביטחון והשגשוג לתושבי הצפון", אמר. הוא הוסיף כי "איראן רצתה לכפות עלינו נסיגה מדרום לבנון - זה לא יקרה".

לצד זאת, ראש הממשלה הביע תקווה לשינוי עתידי ביחסים בין המדינות. "אינני אומר שלא צפויות לנו מערכות, אתגרים ומהמורות, אבל בזכות שרשרת הגבורה נפתח הפתח למציאות אחרת ביחסי ישראל-לבנון", אמר.

את דבריו חתם בהצהרה מדינית יוצאת דופן: "נעשה הכל להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות".