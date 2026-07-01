המגישים ינון מגל ונדב פרי התעמתו במהלך שידור ברדיו 103FM סביב סוגיות פוליטיות ומשפטיות, על רקע הוצאת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, מדיון בוועדת החוקה על ידי יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן.

העימות החל כאשר מגל אמר לפרי כי "הבן כספיתיזציה שאתה עובר מדאיגה אותי". בהמשך התייחס גם לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ואמר: "הזמנתי אותו הרבה פעמים. הוא לא בא. גם את איזנקוט הזמנתי".

פרי השיב בציניות ואמר: "אתם כל כך מלטפים את האורחים וכל כך נעימים איתם, למה שלא יבואו? בוא נציע לבנט שיקבל את הטיפול שנתניהו קיבל אתמול".

בהמשך עבר הדיון לסוגיית מערכת המשפט ויחסי הכוחות בין הממשלה לדרג המשפטי. מגל טען כי הקואליציה מתקשה לממש את מדיניותה. "הקואליציה לא מצליחה לשלוט כי גיל לימון שולט. כי המדינה הזאת לא דמוקרטיה", אמר.

לדבריו, התחושה בקרב תומכי הממשלה היא שמוסדות המדינה מונעים מהדרג הנבחר ליישם את מדיניותו. "אני מרגיש שזאת לא דמוקרטיה, כי הקואליציה לא מצליחה לחוקק חוקים", הוסיף.

פרי דחה את הדברים וטען כי מגל מונע משיקולים פוליטיים. "ינון, אתה שחקן גוש. אתה צריך שהגוש יתפקד, שישארו ככה, כדי שימשיך לשלוט", אמר. עוד הוסיף: "אימצתם גישה חדשה לחיים: 'אנחנו רוצים ימין טוטאלי'".