הפשיטה המשטרתית ביבנאל דוברות המשטרה

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימה היום (רביעי) דיון מעקב בנושא נישואי קטינות ביבניאל, שבמהלכו נשמעו עדויות קשות על המשך קיומה של התופעה גם לאחר פעולות אכיפה ומעצרים שביצעה המשטרה בשבועות האחרונים.

יו"ר הוועדה, ח"כ מירב כהן, אמרה כי המאבק בנושא יימשך גם בתקופה הקרובה והבהירה כי לא מדובר בדיון אחרון.

לדבריה, לוועדה הגיע מידע שלפיו מנהלת חינוכית חיתנה את בתה הקטינה במסגרת אותה קבוצה, והנושא ייבדק. "זה לא יהיה דיון אחרון, גם כשהכנסת תפוזר, אנחנו נגיע לשם", אמרה.

ח"כ יואב סגלוביץ' טען כי מדובר בתופעה המתרחשת בגלוי וקרא למצות את כלל הסמכויות הקיימות. "זה לא דארקנט, זה קורה פה ועכשיו. אני לא מתגעגע למה שהייתי פעם, אבל לפעמים קורה לי שכן, זה אחד המקרים", אמר על תפקידו בעבר כמפקד אגף החקירות והמודיעין במשטרה.

נציגת המשטרה, תת ניצב שלומית לנדס, ציינה כי החקירה בנושא עדיין מתנהלת ולכן לא ניתן לפרט על הממצאים שנאספו עד כה.

עם זאת הדגישה כי במשטרה מתכוונים להמשיך בפעילות האכיפה. "אין לנו כוונה להוריד את הרגל מהגז, זה לא מבצע חד פעמי", אמרה.

גם נציגת שירותי בריאות כללית, נורית איתן גוטמן, התייחסה לקשיים באיתור המקרים. לדבריה, פעמים רבות נערות מגיעות לטיפול רפואי בליווי בני משפחה, דבר שמקשה עליהן לשתף באופן חופשי במצבן. "יש קושי מאוד גדול בהתמודדות עם התופעה הזאת", ציינה.

במרכז הדיון עמדו עדויותיהן של נשים שחותנו כקטינות. שרה מיימוני, שסיפרה כי התחתנה בגיל 15 והפכה לאם בגיל 16, טענה כי התופעה נמשכת גם כיום. לדבריה, "המציאות שבה ילדות ונערות נמחקות והופכות לנשים ולאימהות לפני שהן בכלל מבינות את העולם, מתרחשת גם היום".

מיימוני מתחה ביקורת חריפה על פעילות המשטרה בשבוע שעבר ביבניאל וטענה כי למרות המעצרים שבוצעו, התופעה לא נעצרה. "שעתיים אחרי שהמשטרה עזבה את היישוב שוחררו כולם, ובאותו הלילה ממש התקיימה חתונה של קטינים ביבניאל באין מפריע", אמרה.

היא הטיחה במשטרה: "אל תעבדו על עצמכם, הפשיטה הזאת והמעצרים הם היו בלוף אחד גדול ומסוכן. הצתם את השטח, השארתם את האחראים האמיתיים, חופשיים, להגשים את חזונם, נישואיי הקטינים. המשטרה פחדה לגעת בראש הנחש, בשביל הרישומים ובשביל הכותרות בתקשורת עצרתם אנשים חפים מפשע, אנשים טובים והגונים. פגעתם באנשים הלא נכונים. רק בשביל הסטטיסטיקה שלכם ובמבחן התוצאה שהאכיפה שלכם הוא אפס עגול, סורי, מנגנון הדלת המסתובבת עבד בצורה מושלמת".

בסיום הדיון הדגישו חברי הוועדה כי לצד האכיפה הפלילית נדרש שיתוף פעולה רחב של משרדי החינוך, הרווחה, הבריאות ורשויות האכיפה. הוועדה קראה להפעיל את כלל הסמכויות הקיימות להגנה על נערות ולמניעת נישואי קטינות.