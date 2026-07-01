משרד הבריאות הודיע כי החל מהיום (רביעי) תעודכן תוכנית חיסוני השגרה לילדים בישראל, כך שהמנה השנייה של חיסון ה-MMRV, הכולל הגנה מפני חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח, תינתן בגיל 18 חודשים במקום בכיתה א'.

על פי הודעת המשרד, השינוי יחול על ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2025. המנה הראשונה של החיסון תמשיך להינתן בגיל שנה, ואילו המנה השנייה תינתן במסגרת תחנות טיפת חלב בגיל שנה וחצי.

במשרד הבריאות ציינו כי הקדמת המנה השנייה צפויה לספק הגנה מוקדמת יותר מפני מחלת החצבת, לחזק את המוגנות האישית של תינוקות ופעוטות ולתרום לחסינות העדר באוכלוסייה.

ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה מקצועית שבוצעה בחטיבת בריאות הציבור, בין היתר בעקבות התפרצויות החצבת שנרשמו בשנים האחרונות ובהתאם להמלצות הוועדה המייעצת לחיסונים.

עד כה ניתנה המנה השנייה במסגרת שירותי בריאות התלמיד בכיתה א'. במסגרת העדכון, תועבר האחריות למתן החיסון לטיפות החלב, כחלק מהמהלך להנגשת החיסונים בגיל הרך.

במקביל הודיע משרד הבריאות על שינוי נוסף בתוכנית החיסונים. המנה השנייה של החיסון נגד צהבת A תועבר לכיתה א', במטרה לשמור על האיזון הנדרש בלוח החיסונים ובהתאם להמלצות המקצועיות.

ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, אמרה כי "עדכון תוכנית החיסונים והקדמת המנה השנייה של חיסון ה־MMRV לגיל שנה וחצי הם צעד חשוב בהתאמת המענה המקצועי המיטבי לבריאות הציבור. מדובר בבשורה רפואית שתאפשר הגנה מלאה ומוקדמת יותר של כל תינוק".

לדבריה, "צעד חשוב זה יביא לצמצום ניכר בתחלואה ובתמותה כתוצאה ממחלות מדבקות הכלולות בחיסון, ובפרט ממחלת החצבת. מדובר בהמלצה מקצועית שנמצאת בהסכמה רחבה בין מומחים בארץ ובעולם ועל ניסיון שנצבר במדינות רבות".