המפגש של איזנקוט ובנט בכנס ללא קרדיט

רגע חריג נרשם היום (רביעי) בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, כאשר המגישה דנה ויס עצרה את הריאיון שקיימה עם יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, לאחר שהבחינה בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נכנס לאולם.

"נכנס לפה נפתלי בנט", אמרה ויס במהלך השיחה, ופנתה לאיזנקוט בשאלה מתי שוחחו השניים לאחרונה. איזנקוט השיב כי שוחח עם בנט כבר הבוקר והוסיף: "אנחנו שומרים על שיח קבוע".

בהמשך פנתה ויס ישירות לבנט, שישב בקהל, ושאלה אותו איזו שאלה היה מפנה לאיזנקוט אילו הייתה ניתנת לו האפשרות. מיד לאחר מכן העלתה גם את שאלת שיתוף הפעולה הפוליטי בין השניים.

"מה הסיכוי שאתה תשב ביחד עם איזנקוט אבל בתור מספר 2?", שאלה ויס. בנט השיב כי אין לו ספק שהשניים יעבדו יחד בעתיד ואמר: "במאה אחוז, אנחנו נעבוד ביחד. נעשה הכול כדי להציל את מדינת ישראל".

לדבריו, "הבחירות הקרובות הן הבחירות הגורליות ביותר על עצם קיום המדינה היהודית דמוקרטית בארץ ישראל", והוסיף: "שום דבר לא יעצור אותנו".