דברי השר אליהו בדיון ערוץ כנסת

ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת קיימה הבוקר (רביעי) דיון בהצעת החוק להנצחת אירועי 7 באוקטובר ושמיני עצרת, לציון 1,000 ימים מאז מתקפת הטרור שהובילה למלחמה.

במהלך הדיון נשא שר המורשת עמיחי אליהו דברים על חשיבות שימור זיכרון הטבח והגבורה למען הדורות הבאים. בשלב מסוים, כאשר התייחס לאירועי 7 באוקטובר ולמחלוקות סביב ההנצחה, התקשה להמשיך בדבריו ונשנק מדמעות.

"ברור לי שאין אחד מבין הנוכחים שרוצה להשכיח את המורשת, את הטבח ובוודאי לא את סיפורי הגבורה שהיו שם", אמר השר. "העם שלנו ידוע בזיכרון ארוך הטווח שלו. קשה לי מאוד לראות את הוויכוח הזה פה בתוכנו. קשה לי לשמוע את הסיפורים כולם ומה שקרה בשמחת תורה שבעה באוקטובר".

לדברי אליהו, הזיכרון של אירועי הטבח אינו שייך רק למשפחות השכולות או ליישובים שנפגעו, אלא לכלל העם בישראל. הוא ציין כי ישנם אירועים היסטוריים וטבחים מהעבר שלא זכו לשימור מספק וקרא להפיק לקחים גם בתחום ההנצחה.

השר סיפר כי מיד לאחר מתקפת הטרור פנה משרד המורשת לרשויות ולגופים הפועלים באזור בבקשה לפעול לשימור הסיפורים והאתרים לדורות הבאים. "אנחנו נמצאים במתח המובן בין הרצון לחזור לחיים לבין הצורך שלנו כעם לזכור את הסיפורים, המכשולים והטעויות", אמר.

בהמשך הדגיש כי יש חשיבות מיוחדת להנצחה באתרים המקוריים שבהם התרחשו האירועים. "יש ערך למורשת באתר שנמצא במקומו", אמר, והשווה זאת לניסיון להעביר את הכותל המערבי למקום אחר.

בהמשך דבריו התרגש פעם נוספת וקרא לאחדות סביב סוגיית ההנצחה. "אנחנו רוצים שהזיכרון הזה, הכואב כל כך, לא יישכח מהתקומה שלנו ולא מתוך זה שנהיה מפוצלים", אמר. "ניסו לשבור אותנו ושברנו אותם בחזרה צבאית, אבל הנקודה היא גם הרוח שלנו כעם".

השר אליהו ציטט את דבריו של סבו זצ"ל, הרב מרדכי אליהו: "כשזית לא מחובר לעץ, הוא בודד, עצוב לו ומר לו. אבל כשזית, או עלה בן יומו מחובר לשורשים, הוא לא בן יומו. איננו רק בני 70 שנה או 3 שנים".

את דבריו חתם בקריאה להגיע להסכמות סביב אופן שימור זיכרון הטבח והגבורה. "בואו נמצא דרך לספר כדי שלא ישכחו. תגיעו להסכמות, אנחנו לא רוצים להיות במחלוקת הזו כי זה הניצחון שלהם. אנחנו חייבים למצוא את הדרך גם לשמר וגם לחיות, גם לשמר וגם לצמוח, כי זה הניצחון היחיד על האויבים שלנו".