סמוטריץ' על החליפה של מלאכי מתוך השידור

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השיק היום במשרד האוצר את רפורמת "חשבון השקעה", אך עוד לפני שהחל לעסוק בפרטי התוכנית הכלכלית, תשומת לבו הופנתה דווקא לפרט אחר באולם.

סמוטריץ' הבחין כי מנכ"ל משרד האוצר, ישראל מלאכי, הגיע למסיבת העיתונאים כשהוא לבוש בחליפה מלאה. מדובר במראה חריג יחסית עבור מלאכי, שנוהג בדרך כלל להופיע באירועים רשמיים ללא חליפה.

השר עצר לרגע את פתיחת דבריו ופנה לנוכחים בהערה משועשעת: "יש לכם פה עכשיו חידוש - ישראל מלאכי עם חליפה. אני לא ראיתי אותו אף פעם לא".

ההערה עוררה חיוכים בקרב המשתתפים באירוע, ולאחר מכן המשיך סמוטריץ' בהצגת הרפורמה ובסקירת מטרותיה.