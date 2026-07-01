חיל האוויר החליט להקים מחלקה מגדרית ייעודית לבנות דתיות במסגרת יחידת ההתערבות החדשה שהוקמה בחיל.

המהלך נעשה בשיתוף מכון "מאמינות במדים" מבית רשת אור תורה סטון ובהמשך למגמה של הרחבת מסלולי השירות המותאמים לנשים דתיות בצה"ל.

היחידה החדשה, שהקמתה הוכרזה בפברואר האחרון על ידי מפקד חיל האוויר, נועדה להגדיל את שילוב הנשים בחיל ומהווה חלק מהלקחים שהופקו בעקבות אירועי 7 באוקטובר.

המחלקה המגדרית החדשה מצטרפת למסגרות דומות שנפתחו בשנתיים האחרונות בחיל האיסוף הקרבי, בחמ"לים באוגדות עזה, יהודה ושומרון והצפון, וכן בחיל הים.

על פי התוכנית, הלוחמות יוכשרו כלוחמות ברובאי 06 ויעברו מסלול הכולל טירונות והכשרה מתקדמת. ההכשרה תכלול ניווטים, תצפיות, שיתופי פעולה עם טייסות חיל האוויר והכשרות ייעודיות נוספות, שבסיומן ישתלבו בפלגה המבצעית של היחידה.

המסלול החדש צפוי להיפתח בנובמבר 2026, ובימים אלה נערכים בחיל האוויר לקליטת המתגייסות ולשיבוצן ביחידה. במהלך השירות ייהנו הלוחמות מליווי של סגל פיקודי נשי וממלווה רוחנית שתעניק מענה לשאלות ולצרכים שיעלו במהלך השירות.

ברקע המהלך מציינים הגורמים המעורבים את העלייה בביקוש לשירות צבאי בקרב בוגרות החינוך הממלכתי-דתי.

לדברי הרב אהד טהרלב, ראש מכון "מאמינות במדים", "כמחצית מבוגרות החמ"ד בוחרות בשירות צבאי על פני שירות לאומי. הן מצביעות ברגליים ולכן עלינו לחזק אותן וליצור עבורן מחלקות מגדריות וליווי רוחני הולם".

הרב טהרלב הוסיף כי בכוונת המכון להמשיך לפעול להקמת מסגרות דומות גם בחילות נוספים. "נמשיך לפעול להקמת מחלקות מגדריות נוספות ולחזק את צה"ל ואת הבנות שלנו", אמר.