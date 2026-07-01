רעות בן חיים, תושבת נתיבות ואם לשמונה ילדים, ניצבת בפני הליך משפטי ממושך לאחר שהוגש נגדה כתב אישום בעקבות השתתפותה במחאה נגד העברת משאיות הסיוע לחמאס במהלך המלחמה.

כתב האישום מייחס לה עבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והקמת מהומה במקום ציבורי, בעקבות מחאה שהתקיימה בצומת נמל אשדוד ב־27 במאי 2025, אז ישבה על הכביש יחד עם פעילה נוספת כחלק מהמחאה.

בן חיים היא ממובילות תנועת "צו 9", שפעלה לאורך חודשי הלחימה במחאה נגד העברת הסיוע לחמאס. פעילותה הפכה לאחד מסמלי המאבק הציבורי בנושא וזכתה לתמיכה ציבורית נרחבת.

גם במערכת הפוליטית נשמעה ביקורת על ההחלטה להעמיד אותה לדין. ח"כ יוליה מלינובסקי אמרה, "כתב האישום הזה נגד רעות בן חיים מצו 9 צריך להיות מוגש נגד ראש הממשלה ושרי הקבינט שאישרו ועדיין מאשרים את הביזיון הזה שנקרא סיוע הומניטרי לחמאס. בושה וחרפה".

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ח"כ צבי סוכות אמר, "כתב האישום נגד רעות בן חיים הוא סדום על מלא. אכיפה בררנית היא רשע ופשע".

ההליך המשפטי נמצא רק בראשיתו וצפוי להימשך חודשים ארוכים, כאשר ניהול התיק כרוך בעלויות משמעותיות של ייצוג משפטי, הכנת ההגנה והופעות בבתי המשפט.

לשם כך הוקם הקמפיין.

כל תרומה תסייע לרעות בן חיים לממן את המאבק המשפטי ולהתמודד עם ההליך המתנהל נגדה. התרומות מיועדות למימון ההוצאות המשפטיות ולהמשך ניהול ההגנה. רעות בן חיים יצאה למחאה מתוך אמונה בדרכה. כעת אפשר לעמוד לצידה ולסייע לה לשאת בעלויות המאבק המשפטי.

לחצו כאן כדי לתרום למאבק המשפטי של רעות בן חיים.