נוף הכבישים המהירים של ישראל מציב אתגרים לא פשוטים עבור נהגים: עומסי תנועה כבדים, שינויי נתיבים פתאומיים, תנאי מזג אוויר משתנים ותשתית כבישים שדורשת ערנות מתמדת. כאשר מוסיפים למשוואה הזו רכב הגורר מאחוריו נגרר בין אם מדובר בעגלת משא עמוסה של קבלן, בנגרר הנושא ציוד הגברה, או בקרוואן משפחתי רמת המורכבות והסיכון בכביש עולה באופן דרמטי.

במצב כזה, המונח "בטיחות בדרכים" מפסיק להיות סיסמה והופך לעניין של פיקוח נפש. וו גרירה שלא הותקן כראוי, או נגרר שנבנה מחומרים ירודים וללא תכנון הנדסי מדויק, עלולים להפוך ברגע אחד לפצצה מתקתקת על הכביש המהיר. התנתקות של עגלה בזמן נסיעה, או אובדן שליטה בשל חלוקת משקל שגויה, הם תרחישים שחייבים למנוע בכל מחיר.

בתוך המציאות המורכבת הזו, חברת דניה נגררים בע''מ מציבה רף חדש לחלוטין של ביטחון ושקט נפשי עבור הנהג הישראלי. הסוד מאחורי האמינות של החברה טמון בעובדה פשוטה אחת: אותן מערכות, אותם חומרי גלם ואותם תהליכי הנדסה ובקרת איכות קפדניים המשמשים את החברה לייצור עבור משרד הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל - מיושמים בדיוק באותה דרך גם עבור השוק האזרחי והפרטי.

ה-DNA של מערכת הביטחון: אפס סובלנות לטעויות

כשחברה משרתת את המגזר הביטחוני והממשלתי, הדרישות שהיא נדרשת לעמוד בהן אינן דומות לשום דבר אחר בשוק החופשי. פיקוד העורף, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה מציבים מפרטים הנדסיים מחמירים ביותר. הנגררים המבצעיים - החל מנגררי גנרטורים, קשר וחפ"ק ועד לעגלות כיבוי אש ומים - חייבים לתפקד בצורה מושלמת בתנאי קיצון: בלימות פתע במהירויות גבוהות, נסיעה ממושכת בדרכי עפר משובשות ותחת עומסי משקל מקסימליים, ובמצבי חירום שבהם כל שנייה קובעת.

בדניה נגררים מסבירים כי העבודה מול גופים אלו עיצבה את תרבות העבודה של החברה כולה. במגרש הביטחוני אין מושג כזה "בערך", ואין מקום לטעויות של מילימטר. כל ריתוך, כל חיבור חשמלי וכל בחירה של עובי הפלדה עוברים שרשרת בדיקות קפדנית. הבשורה הגדולה עבור בעלי העסקים, הקבלנים והנהגים הפרטיים בישראל היא שדניה נגררים לא מקיימת הפרדה בפס הייצור. התקנת וו גרירה לרכב פרטי חדיש או התאמת עגלת משא לקבלן בנייה מתבצעות תחת אותה מטריה מקצועית ואותה תפיסת עולם שיוצרת את רכבי החפ"ק המבצעיים. המשמעות היא שהלקוח האזרחי מקבל מוצר עם "תו תקן" לא רשמי של מערכת הביטחון.

מאחורי הקלעים של בקרת האיכות: איך זה עובד?

בקרת האיכות של דניה נגררים מלווה את המוצר לאורך כל מחזור החיים שלו, משלב הרעיון ועד לעלייה לכביש:

1. בחירת חומרי גלם ורכיבים ברמה הגבוהה ביותר: החברה משתמשת אך ורק בפלדה איכותית, עמידה ובעלת כושר נשיאה מוכח. כל רכיבי הגרירה, המתלים, הסרנים ומערכות הבלימה נבחרים בקפידה ומגיעים מהיצרנים המובילים בעולם, תוך עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.

2. הנדסה וחלוקת משקלים מדויקת: נגרר אינו סתם קופסה על גלגלים. מדובר במבנה הנדסי שחייב להיות מאוזן לחלוטין. תכנון לקוי עלול לגרום לנגרר "לנדנד" את הרכב הגורר (תופעה מסוכנת המכונה "סנואק") ולגרום לאובדן שליטה. המהנדסים של דניה נגררים מכללים פתרונות מתקדמים המבטיחים חלוקת משקל אופטימלית ומרכז כובד נמוך ליציבות מקסימלית.

3. מערכות חשמל ואלקטרוניקה חכמות: בעידן של היום, רכבים מצוידים במחשבי דרך רגישים ובמערכות בטיחות אקטיביות (כמו בלימה אוטונומית וחיישני שטחים מתים). חיבור חובבני של חשמל הנגרר עלול לשבש את מחשב הרכב ואף לגרום לקצר. בדניה נגררים משתמשים בצמות חשמל חכמות ומקוריות שמסנכרנות את תאורת הנגרר ומערכותיו בצורה מושלמת עם הרכב הגורר, ללא שום פגיעה באחריות היצרן.

4. עמידה קפדנית בתקנות משרד התחבורה: כל וו גרירה וכל נגרר שיוצאים משערי החברה עוברים הליכי רישוי מלאים ומאושרים כחוק. החברה מלווה את הלקוח לאורך כל התהליך הבירוקרטי כדי להבטיח שהכל מבוצע כדת וכדין, ללא קיצורי דרך.

הסכנה שבפתרונות מאולתרים

לא פעם ניתן לראות בכבישי הארץ "אלתורים" שונים - ווי גרירה שהותקנו במסגריות חובבניות ללא רישיון, או נגררים ישנים שעברו תיקוני ריתוך רעועים בחצר הבית. בחברה מדגישים כי מדובר בסכנת חיים ממשית, לא רק עבור הנהג הגורר אלא עבור כל המשתמשים בדרך. "אנשים משקיעים מאות אלפי שקלים ברכישת רכב חדש או בציוד לעסק שלהם, ואז מנסים לחסוך כמה שקלים על וו הגרירה או על איכות העגלה," אומרים מומחי הבטיחות של דניה נגררים. "החיסכון הזה עלול לעלות ביוקר. כשאנחנו רואים את רמת הזלזול שיש לפעמים בשוק, אנחנו מבינים כמה השליחות שלנו חשובה. אנחנו לא מוכרים רק ברזלים - אנחנו מוכרים שקט נפשי. כשלקוח יודע שהנגרר שלו יוצר באותם סטנדרטים שבהם אנחנו מייצרים עבור פיקוד העורף, הוא יכול לנסוע בכביש 6 במהירות המותרת, גם תחת גשם שוטף, בידיעה מוחלטת שהציוד מאחוריו יציב ומאובטח במאה אחוזים".

שירות מעטפת: שומרים עליכם גם שנים לאחר הרכישה

בקרת האיכות של החברה אינה מסתיימת ברגע שהמוצר נמסר ללקוח. תפיסת הבטיחות של דניה נגררים כוללת שירות מעטפת רחב ומקיף לאורך שנים. מרכז השירות של החברה במגדל העמק מעניק שירותי תחזוקה שוטפת, בדיקות תקופתיות לנגררים, תיקון מערכות בלימה, החלפת צמיגים ייעודיים ואספקת חלקי חילוף מקוריים. כמו כל כלי רכב, גם נגרר זקוק לתחזוקה כדי לשמור על רמת בטיחות גבוהה, ואנשי המקצוע של החברה זמינים תמיד כדי לתת מענה מהיר ומקצועי לכל בעיה או צורך שעולה מהשטח.

בין אם אתם קבלנים שזקוקים לעגלת משא קשוחה לעבודה יומיומית מאומצת, נהגים פרטיים שרוצים להתקין וו גרירה בטוח לרכב החשמלי החדש שלכם, או גופים מוסדיים הדורשים פרויקט הנדסי מורכב - אל תתפשרו על פחות מהסטנדרט המחמיר ביותר. הבטיחות שלכם ושל המשפחה שלכם היא לא מקום לפשרות.

לפרטים נוספים, ייעוץ הנדסי מקצועי והתאמת פתרונות גרירה בטוחים, צרו קשר עם המומחים של דניה נגררים:

• כתובת: מפעלי העמק, מגדל העמק.

• טלפון: 072-3102134.