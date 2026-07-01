סגן שר התקשורת, ישראל אייכלר (יהדות התורה), ערך היום (רביעי) סיור עבודה מיוחד באשדוד במטרה לטפל במשבר הקליטה הסלולרית הקשה שממנו סובלים תושבי רובע ז' והרבעים הסמוכים בעיר מזה זמן רב.

הסיור, שיזמו נציגי סיעת 'אשדוד התורנית' המקומית, נועד לבחון מקרוב את כשלי התשתית הסלולרית שלא טופלו עד כה חרף הבטחות העבר.

את ביקורו פתח סגן השר בלשכת ראש העיר, שם נפגש עם ד"ר יחיאל לסרי, יחד עם יו"ר 'אשדוד התורנית' והמשנה לראש העיר אפרים וובר, ויו"ר הוועד הפועל של חסידות בעלזא אליקים שטארק.

בפגישה דנו השלושה בקידום תשתיות התקשורת בעיר ובצרכי מערכת החינוך המקומית. בהמשך לכך, ביקר סגן השר באגף לחינוך חרדי בעירייה וקיבל סקירה מסגן מנהל האגף, יחיאל ברייער, על הגידול הדמוגרפי של מוסדות החינוך, כאשר על פי הנתונים שהוצגו, תלמידי המגזר החרדי מהווים כיום יותר מ-50% מכלל התלמידים באשדוד.

במרכז הביקור עמד סיור שטח ממוקד ברובע ז', בעקבות דיווחים רבים על שיבושים קשים בקליטה הסלולרית, בעיקר בחלקו המזרחי של הרובע. במהלך הסיור, ביקרו חברי המשלחת בביתו של העיתונאי המקומי מאיר ברגר, כדי להיווכח מקרוב בעוצמת הבעיה.

ברגר תיאר בפניהם את המצב כ"קטסטרופה" יומיומית ואמר: "המצב הגיע לידי כך שלא ניתן לקיים משימה פשוטה של דיבור בטלפון. אנשים אינם מסוגלים לנהל שיחה בסיסית בין בני זוג מהבית לחנות".

בעקבות הממצאים בשטח, הנחה סגן השר אייכלר להעלות לשיחת ועידה דחופה את בכירי אגף התשתיות במשרד התקשורת. אנשי המקצוע נחשפו למצוקת התושבים בזמן אמת ונדרשו לגבש מתווה פתרונות ישים לטווח הקצר.

"לא הגיוני שבעידן הנוכחי לקוחות שמשלמים ממיטב כספם לא יהיו מסוגלים לנהל שיחת טלפון פשוטה מהרחוב או מהבית", סיכם סגן שר התקשורת אייכלר.

הוא הצהיר כי משרדו יעקוב מקרוב אחר יישום הפתרונות ההנדסיים והביע תקווה כי הליקויים התשתיתיים ברובע יטופלו בהקדם.