לוחמי מחזור נובמבר 2025 של גדוד "נצח יהודה" בחטיבת כפיר סיימו הבוקר (רביעי) את מסע הכומתה וקיבלו את הכומתה המנומרת בטקס שנערך בעפולה.

בימים הקרובים צפוי הגדוד לסיים את פעילותו המבצעית בצפון רצועת עזה, לצאת לתקופת אימונים ולאחר מכן להשתלב בפעילות מבצעית בגזרת לבנון.

בין בני המשפחות שהגיעו לטקס בלטה אסתר, אמו של אחד הלוחמים, המתגוררת בחו"ל. היא נחתה בישראל זמן קצר לפני האירוע ונסעה ישירות לאתר הטקס כדי להשתתף ברגע המרגש של בנה, המשרת כחייל בודד בגדוד.

במהלך הטיסה העניק לה צוות אל-על מכתב אישי שבו נכתב: "מרגש אותנו להטיס אותך הביתה לכבוד מסע הכומתה של בנך".

הלוחמים בריקוד משותף ללא קרדיט

אסתר סיפרה כי היא גאה בהחלטתו של בנה לעלות לישראל ולהתגייס לצה"ל. "אין אמא גאה ממני על כך שהוא בחר לעלות לישראל כדי להתגייס. הוא זוכה לקחת חלק במאמץ הלאומי של עם ישראל לחיות בביטחון", אמרה.

לדבריה, אחד הדברים שמרשימים אותה במיוחד הוא השילוב בין השירות הצבאי לבין שמירת אורח החיים הדתי. "רק בשבוע שעבר היו להם מבחנים בגמרא ובהלכה. זה מדהים לראות את השילוב של צבא ותורה. בנצח יהודה יש תפילות קבועות, לימוד תורה ואווירה רוחנית שמתאימה לציבור החרדי", ציינה.

אחד הלוחמים סיפר לאחר סיום המסע על תחושת השליחות המלווה אותו ואת חבריו. "האחים שלנו מגינים על עם ישראל בלימוד התורה בישיבה, ואנחנו מגינים בגופנו. אח שלי לומד ואני נלחם, ואנחנו החיבור של עם ישראל בתפארתו", אמר.

יוסי, מנכ"ל האיגוד הלאומי לשילוב חרדים בצה"ל, אמר כי לוחמי המחזור החדש מוכיחים שניתן לשלב בין שמירה על אורח חיים חרדי לבין שירות קרבי משמעותי. לדבריו, האיגוד ימשיך ללוות את הלוחמים במהלך שירותם המבצעי ובשמירה על זהותם הרוחנית.