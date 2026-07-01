יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, פנה לראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני בדרישה לקיים דיון בנושא היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה.

במכתבו ציין ביסמוט כי הדיון נדרש לעסוק בהתערבות זרה, לוחמת תודעה ומתקפות סייבר, והגדיר את האיומים על מערכת הבחירות כ"איום אסטרטגי על הריבונות הדמוקרטית של מדינת ישראל".

לדבריו, לצד האיומים החיצוניים יש לבחון גם סכנות להתערבות מתוך המערכת עצמה העלולות לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי.

ביסמוט התייחס לצו הביניים שהוציא בג"ץ, המורה על הקפאת כניסתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

במכתב כתב ביסמוט כי מדובר ב"אירוע חמור נוסף", והוסיף כי ההתפתחות "מעוררת חשש כבד מפני מדרון חלקלק, היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר על הבחירות הכלליות בישראל".

לדיון צפויים להיות מוזמנים, לצד נציגי שירות הביטחון הכללי, גם גורמים מהמטה לביטחון לאומי, מערך הסייבר הלאומי, ועדת הבחירות המרכזית וגורמים נוספים הרלוונטיים להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות.

ביסמוט הדגיש כי מטרת הדיון היא לבחון את היערכות המדינה מול האיומים השונים, הן מבחוץ והן מבית, ולהבטיח את תקינותו ואמינותו של ההליך הדמוקרטי בישראל.