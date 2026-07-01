תינוק כבן ארבעה חודשים נמצא היום (רביעי) מחוסר הכרה בפעוטון בגדרה.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לתינוק טיפול רפואי מציל חיים וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות. בהמשך הוא פונה לבית החולים קפלן כשהוא במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה.

חובש רפואת חירום במד"א רן מנוסיס, שהיה בין הראשונים שהגיעו לזירה, סיפר, "קיבלנו דיווח על תינוק שנמצא מחוסר הכרה בפעוטון. כשהגעתי למקום הביאו אליי את התינוק, ומיד הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה".

לדבריו, "בסיוע צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור. תוך המשך הטיפול הרפואי פינינו את התינוק לבית החולים כשאנחנו נלחמים על חייו".