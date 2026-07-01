מנכ"ל ארגון "בצלמו" שי גליק פנה לנציב תלונות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, דוד רגב, בתלונה חריפה נגד הפרשנית הבכירה של חדשות 12, דנה ויס.

במכתבו טען גליק כי במהלך דיון בנושא שירות נשים בטנקים ועמדות רבנים בנושא, השמיעה ויס התבטאויות פוגעניות כלפי רבנים בישראל.

התלונה נגד דנה ויס

במהלך שידור בחדשות 12 כינתה ויס "שטופי הזימה" את הרבנים שהביעו התנגדות לשירות נשים בשיריון. לדברי גליק, מדובר באמירות החורגות מגבולות הביקורת הלגיטימית ופוגעות במנהיגי ציבור ובציבור הדתי והמסורתי.

גליק כתב כי לעיתונאים ולפרשנים עומדת הזכות למתוח ביקורת על עמדות ציבוריות והלכתיות, אך לטענתו במקרה זה נעשה שימוש ב"שפת ביבים" ובאמירות שאינן הולמות שיח ציבורי.

עוד טען כי הדברים מהווים הכללה כלפי רבנים ממגוון זרמים, בהם גם רבנים המזוהים עם קו מתון וליברלי.

בתלונה נטען כי העמדה ההלכתית ביחס לשירות נשים במערכים מסוימים בצה"ל משותפת לרבנים רבים ממגזרים שונים, וכי הצגת עמדות אלו באופן שבו הוצגו פוגעת בשיח הציבורי ובאמון הציבור.

עוד טען גליק כי ההתבטאויות פגעו ברגשותיהם של מאות אלפי אזרחים דתיים ומסורתיים הרואים ברבנים את מנהיגיהם הרוחניים. לדבריו, מדובר בחציית קו אדום בשיח התקשורתי.

בסיום מכתבו דרש גליק מהרשות השנייה לפתוח בבירור מול חדשות 12, לדרוש הבהרה והתנצלות פומבית מצד ויס, ולבחון נקיטת צעדים מול הערוץ בנושא.