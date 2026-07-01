ראש מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי הודיעה היום על מינויו של דורון שפילמן לתפקיד הדובר הבינלאומי של מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה.

המינוי יצא אל הפועל לאחר שוועדת הקבלה אישרה את מועמדותו של שפילמן פה אחד. שפילמן נחשב למומחה לתקשורת בינלאומית, לעניינים אסטרטגיים ולביטחון לאומי, ומביא עמו לתפקיד למעלה משני עשורים של ניסיון בתחומי ההסברה והתקשורת הבינלאומית.

כקצין מילואים בדרגת רב-סרן בצה"ל, שירת שפילמן כדובר לתקשורת הזרה ביחידת דובר צה"ל והופיע במאות ראיונות וכתבות בכלי התקשורת המובילים בעולם, ובמיוחד מאז מתקפת ה-7 באוקטובר.

לפי הודעת משרד ראש הממשלה, שפילמן מתמחה בגיבוש מסרים אסטרטגיים ובהובלת נרטיבים המחזקים את הלגיטימציה ואת מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, תוך הדגשת השורשים ההיסטוריים והלאומיים של העם היהודי. בשנים האחרונות שימש כמייסד ומנכ"ל חברת ייעוץ לתקשורת אסטרטגית ולמדיה, ובמקביל כעמית בכיר במרכז הישראלי לחירות.