כנס מנהיגי חינוך בחמ"ד בסימן "עולים קומה - חינוך בונה עם" הביא אליו אלפי אנשי חינוך שהגיעו ביום הראשון של החופש הגדול כדי לסכם את השנה החולפת.

הרב יוני סמואל, ראש החמ"ד, מספר לערוץ 7 כי "3,000 צוותי הוראה הגיעו לפה כדי לשמוח ביחד, לקבל כוחות ולעלות קומה לקראת השנה הבאה. כל מה שעשינו ועושים עד היום הוא מצוין, אנחנו מרגישים שעם ישראל עולה קומה, וזה מחייב גם את מערכת החינוך לעשות זאת.

ביום הראשון של החופשה הזדמנו את כל המורים כדי לומר להם תודה גדולה. אנחנו מעריכים ומוקירים את צוותי ההוראה שעמלים לא רק בזמן המסגרת הלימודית, אלא הולכים עם המחשבות והתכנונים גם לחופשה. מעבר להכרת התודה מגיע להם לקבל כוחות והיחד הגדול הזה נותן כוחות".

כשהוא נשאל על אתגרי החמ"ד העתידיים משיב הרב סמואל "האתגרים הגדולים שלנו הם 'להחזיר את הכתר'. תפקידינו, יחד עם מנהיגי הקהילות והרבנים, לעזור למורים שלנו לעשות את מלאכתם. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מוסרים לידיהם את הילדים שלנו. בנוסף, אנחנו בסימן מעבר של הרבה מאוד יהודים לצפון ולדרום. ייפתחו מסגרות של החמ"ד במקומות שלא פעלו עד היום. אנחנו מצפים שנדע לחבק גם את העולים שמגיעים לארץ ישראל - כחברה וכקהילה".

הרב גלעד מסינג, חבר הנהלת החמ"ד, מדגיש כי "זהו הכינוס הכי חשוב בשנה של החמ"ד. אנחנו כל הזמן עושים למען עם ישראל במסירות נפש ופעם אחת מסתכלים פנימה, מסתכלים אחד על השני, מקבלים כוח ועוצמה לכל השנה כולה".

מיכל דה-האן, סגנית ראש החמ"ד, מוסיפה כי "הכנס הוא מסורת ומתקיים כבר למעלה מעשר שנים כאירוע של השראה, של הבעת תודה, של השמת ערכי החינוך הממלכתי דתי. זה יום של גאוות יחידה".

האב השכול חגי לובר העלה הצגה ושוחח עם המשתתפים. "מנהיגי החמ"ד הם המנהיגים שאחראים על הרוח של עם ישראל ואני כל כך מתרגש ושמח להיות פה. המסר החשוב ביותר הוא שיש לנו שליחות עצומה לחבר בין ציבורים בעם ישראל ולומר שהחמ"ד הוא חלק מהעם ואנחנו נהיה אלה שמחברים ומובילים את המדינה כולה".