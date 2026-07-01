תיעוד | שיחת הטלפון של צבי סוכות עם רוצח ערבי צילום: דוברות

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, קיבל בימים האחרונים שיחה בלתי צפויה מאסיר ערבי הכלוא הבכלא שקמה.

מדובר בערבי בדואי המרצה עונש מאסר בגין רצח במשפחה. הוא ביקש לחזק את ח"כ סוכות על סיוריו במוסדות החינוך הערביים כדי להפחית את כמות האלימות וההסתה. "אתה מציל את החינוך בחברה הערבית".

במהלך השיחה סיפר האסיר כי התחנך בבית ספר מוכר על ידי משרד החינוך בכסייפה, שם, לדבריו, העבירו המורים לתלמידים מסרים של שנאה כלפי יהודים ועידוד לאלימות. "הפשיעה מתחילה מפלילי, אבל הרקע מתחיל מלאומני ומתפתח אחר כך, כמו בשומר החומות - כל מי שהשתתף שם היה עם רקע פלילי" אמר.

בהמשך הוסיף כי הוא חונך כילד בבית ספר שהיהודים באו לגרש את הערבים. "גדלתי בצורה שאם הייתי עושה עבירה נגד ערבי הייתי שנוא, ואם הייתי עושה נגד יהודי הייתי מרגיש אהדה. זה מה שחונכתי במערכת חינוך ישראלית בכסייפה".

האסיר הפתיע את חבר הכנסת סוכות כשטען שבעצם גם הפשיעה הפלילית במגזר היא לאומנית לדבריו, שורש תופעת הפרוטקשן והפשיעה נעוץ בחינוך. "גם הפלילי הוא לאומני, הסיבה שארגוני הפשיעה עושים עבירות פרוטקשן היא כי הכול מתחיל מהחינוך שהיהודי הוא כופר".

לדבריו, הוא חונך שהיהודים הם לא בני אנוש "היו מלמדים אותנו מורים מהצפון ומהשטחים על שנאת המדינה, שהיהודים באו לקחת לנו את האדמות. הכול מגיע מההתנהלות של המורה, וזה משתקף אחר כך בחברה. כשאתה לא מכיר בסמכות המדינה ומתחנך שביצוע עבירות כלפי יהודים הוא מקובל אתה גדל להיות פושע כמוני".

לקראת סיום השיחה אמר לסוכות: "ה-DNA שלנו נגוע. גם אם אני עכשיו משתחרר מהכלא, הילדים שלי יעשו אותו דבר אם לא יחנכו אותם אחרת".

חבר הכנסת ציין כי "העדות הזו צריכה להדליק נורה אדומה אצל כל מי שדואג לעתידה של מדינת ישראל. קיבלנו פה הוכחה ברורה ומוחשית שאי אפשר להילחם בפשיעה ובטרור בלי לטפל בשורש - מערכת החינוך. כשילדים מתחנכים לשנאה, להסתה ולדה-לגיטימציה של יהודים ושל מדינת ישראל, התוצאה עלולה להיות אלימות, פשיעה וטרור. מי שחושב שאפשר להילחם בפשיעה רק באמצעות משטרה ואכיפה חי בקונספציה וכדאי שיתעורר לפני שיהיה מאוחר.

ועדת החינוך בראשותי תמשיך לחשוף את התכנים הללו ולוודא שמערכת החינוך בישראל מחנכת לחיים משותפים, לכיבוד החוק ולנאמנות למדינה ולא להסתה ולאלימות, ומי שלא מעוניין - לא יקבל שקל מהמדינה".