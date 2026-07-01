ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) מעריכה כי הפריימריז במפלגתה יביאו בסופו של דבר לרשימה אטרקטיבית של המפלגה.

בראיון לערוץ 7 היא מעריכה כי ראש הממשלה יקבל שיריונים ברשימה אך לא יהיה מדובר ב-11 משוריינים אלא בשישה או שבעה.

גוטליב הסתייגה מדבריו של נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות.

לדבריה, היא מעדיפה הקמת "ממשלת ימין רחבה מאוד", שלדבריה תושתת על ערכי ארץ ישראל, הכרעת האויבים וחיזוק הזהות היהודית, והביעה התנגדות לשילוב מפלגות שאינן שותפות לדרך זו.

היא שבה וקראה לסיים את משפטו של ראש הממשלה לאור דברי השופטים בנוגע לסעיף השוחד. "גם האופוזיציה לא יכולה לברוח מהעובדה ששלושה שופטים בישראל, אחרי ניהול משפט ואחרי פרשת ההגנה, אומרים שצריך למחוק את תיק השוחד ואין לו בסיס".

לדעתה, ללא עבירת השוחד לא היה מוגש כתב האישום כלל.

עוד מתחה גוטליב ביקורת חריפה על התביעה ועל התנהלות ההליך המשפטי וקראה לנתניהו שלא לבקש חנינה מהנשיא. "אדוני ראש הממשלה, אל תשאיר את הכפפות על הידיים. אתה לא צריך חנינה, כי חנינה בשלב הזה, אחרי שאתה כבר העדת, זו חנינה לפרקליטים. זו חנינה לרודפים. זו לא חנינה לך".