הרשות השופטת הודיעה על פטירת של שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל בגיל 82. היא הותירה אחריה שלוש בנות ונכדים.

ארבל החלה את דרכה כעורכת דין פרטית לאחר מכן עברה לפרקליטות המדינה שם היתה חלק מצוות איסוף החומרים לוועדת כהן שחקרה את אירועי סברה ושתילה וכתבה את הדו"ח במסגרת בדיקת אירועי קו 300.

לאחר שכיהנה כשופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, היא מונתה לתפקיד פרקליטת המדינה. במסגרת תפקידה ניהלה את כתבי האישום והחקירות בתיקים מרכזיים של שרים וראשי ממשלות.

ארבל מונתה לכהונה של שופטת בית המשפט העליון בשנת 2004 ולאחר כעשור פרשה לגימלאות.

בין היתר ישבה בראשות ועדת פרקליטות 2000 ובראשות וועדה שגיבשה קוד אתי לפרקליטים, השתתפה בדיונים ברומא, האג ושטרסבורג בנושא בית הדין הבינלאומי הפלילי.

היא שימשה כנציגת שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה בוועדות שונות, לימדה במכון לקרימינולוגיה ולמשפט פלילי באוניברסיטת תל אביב ובקריה האקדמית אונו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "מיכל ואני קיבלנו בצער רב את הידיעה על פטירתה של שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל. לאורך עשרות שנים של שירות ציבורי מילאה עדנה שורת תפקידים מרכזיים במערכת המשפט הישראלית, מתוך תחושת שליחות עמוקה, אחריות ומחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק.

במהלך דרכה הותירה השופטת ארבל חותם משמעותי על מערכת המשפט, האמינה כי מאחורי כל תיק וכל הכרעה ניצב קודם כל אדם, ופעלה מתוך מחויבות עמוקה לצדק, לכבוד האדם ולערכי השירות הציבורי. אנו שולחים חיבוק חזק לבנותיה, לבני משפחתה, לחבריה ולכל מוקיריה. יהי זכרה ברוך", דברי הרצוג.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ספד "אני שולח תנחומים למשפחתה של עדנה ארבל, אשר כיהנה כשופטת בית המשפט העליון במשך עשור והייתה אחת מהדמויות המשפיעות במשפט הישראלי. לאורך כל שנותיה בשירות הציבורי פעלה במסירות כלפיי הציבור הישראלי, יהי זכרה ברוך".