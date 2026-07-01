ח"כ קטי שטרית מהליכוד אומרת בריאיון לערוץ 7 כי המפלגה עברה משלב ההחלטות לשלב הביצוע בכל הנוגע לפריימריז.

לדבריה, לאחר אישור ההליך במוסדות התנועה וקביעת המועד, חברי הכנסת כבר התבקשו למלא את הטפסים הנדרשים, מה שמעיד כי הבחירות הפנימיות אכן יוצאות לדרך.

במקביל, מתייחסת שטרית לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ומדגישה כי האפשרות לשריין מועמדים חיצוניים הייתה קיימת תמיד. עם זאת, היא מביעה תקווה שמספר השריונים יהיה מצומצם, כדי שלא יבוא על חשבון חברי הכנסת המכהנים.

לצד ההיערכות לפריימריז, שטרית מבהירה כי בכוונתה להמשיך בפעילותה הציבורית גם בכנסת הבאה. היא מזכירה כי רק שעות קודם לכן קיימה דיון בוועדה לזכויות הילד שבראשותה בנושא קידום שינויי חקיקה נגד מתעללים בחסרי ישע ובילדים, ואומרת, "יש לי עוד כל כך הרבה מה לעשות, ואני מאוד מקווה שאוכל להמשיך את העבודה הזאת גם בקדנציה הבאה".

בהמשך הריאיון היא מתייחסת לדבריו של ראש הממשלה על הקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות. לדבריה, אין בכך שינוי ביחס לשותפות הקואליציוניות, שכן, "הם השותפים הטבעיים שלנו והם חלק מאיתנו", והקריאה מופנית לכל מי שמחויב למדינת ישראל כמדינה יהודית.

בהמשך נשאלת שטרית גם על הביקורת שנמתחה על תשובתו של ראש הממשלה לשאלה מה השתנה בו מאז 7 באוקטובר. לדבריה, "ברור שזה לא משנה מה הוא היה אומר. אני חותמת לך שכל מה שהוא היה אומר, הם היו מוצאים תמיד איזשהו משהו לבוא וללעוג".

לסיום משתפת שטרית בשינוי האישי שחוותה מאז מתקפת 7 באוקטובר. לדבריה, איבדה את האמונה שניתן להגיע לשלום עם אויבי ישראל באמצעות שיתוף פעולה, ומסכמת, "הקונספציה הזו חייבת להימחק".