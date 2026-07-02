יו"ר ארגון 'ראש יהודי', ישראל זעירא, התייחס בריאיון לערוץ 7 לציון אלף ימים מאז טבח 7 באוקטובר וללקחים שלדבריו יש להפיק מהאירועים.

לדבריו, התשובה המרכזית למה שאירע היא חיזוק האחדות בעם ישראל והעמקת החיבור למסורת ולתורה.

"אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים, אבל כל יהודי מאמין יודע באינטואיציה הכי בסיסית שלו שמה שקרה ביום כיפור תשפ"ד גרם לזעזוע עמוק בעם ישראל", אמר. לדבריו, "התשובה והתרופה תהיה אהבת כל אדם, אהבת ישראל אמיתית בינינו לבין אלו שחולקים עלינו", והוסיף כי כאשר עם ישראל יהיה מאוחד "איש לא יוכל עלינו".

זעירא סיפר כי מאז אירועי 7 באוקטובר גבר העניין בפעילות ארגון 'ראש יהודי'. לדבריו, הארגון הכפיל את מספר תלמידיו, ואנשים רבים מבקשים להכיר יותר את התורה ואת היהדות. הוא הוסיף כי לדעתו קיים כיום "תהליך אדיר של צימאון" בקרב צעירים להתחבר ליהדות ולמסורת.

בהתייחסות לאירועי יום הכיפורים בכיכר דיזנגוף אמר כי לדעתו לא היה מקום לבטל את התפילה הציבורית בשל איומים, אך הדגיש כי השאלה המרכזית אינה אם התפילה התקיימה, אלא האם עם ישראל מחובר כיום יותר לשורשיו. לדבריו, "התשובה היא חד־משמעית כן", וכי המלחמה חיזקה את הקשר בין חלקי העם ואת האמונה.

בסיום הריאיון התייחס לחשש מהחרפת השיח הציבורי לקראת מערכת הבחירות. "לא נראה אלימות ולא נראה דם ברחובות", אמר. לדבריו, רוב הציבור בישראל אוהב זה את זה, והמחלוקות הפוליטיות אינן צריכות להפוך לשנאה או למלחמת אחים: "זה אחד הלקחים הגדולים של מה שמכונה 7 באוקטובר - אנחנו מחוברים אחד לשני בכל הכוח, ישראל אוהבים זה לזה".