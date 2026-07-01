מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק להחמרת האכיפה נגד רעש המסגדים, שמקדמים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל.

50 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-36 התנגדו לה. ש"ס שאיימה שלא לתמוך בחוק בגלל המשבר בסוגיית הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה - הצביעה בעדו. אליה הצטרפה גם סיעת ישראל ביתנו מהאופוזיציה שתמכה בהצעה.

הצעת החוק קובעת כי לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר. מתן ההיתר ייבחן לפי עוצמת הרעש, אמצעים להפחתתו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים.

במקרה של הפרת הכללים, שוטר יוכל לדרוש הפסקה מיידית, ואם ההפרה נמשכת, להחרים את מערכת הכריזה.

בנוסף, ייקבעו קנסות בחוק וכך הפעלה או הקמה ללא היתר של מערכת כריזה תיענש בקנס של 50,000 שקלים והקנס על הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר יעמוד על 10,000 שקלים.

בניגוד להצעות חוק קודמות שהוגשו בנושא, אשר התמקדו בהגבלת שעות הפעלת מערכות כריזה בלבד ואפשרו חריגים רחבים עם אכיפה מוגבלת, הצעת החוק הנוכחית קובעת מנגנון רישוי ופיקוח מסודר, מטילה אחריות אישית ברורה על הגורם המפעיל ומחזקת באופן משמעותי את סמכויות האכיפה והענישה. כמו כן, נקבע מנגנון ייעודי להחזרת כספי האכיפה לטובת פרויקטים ציבוריים.

בדברי ההסבר נכתב כי "רעש הוא מפגע בריאותי, וכי למרות מבצעי אכיפה שנערכו בעבר, אין כיום חוק המספק כלים מספקים להתמודדות עם התופעה. לפיכך מוצעת הסדרה ברורה הכוללת איסור כברירת מחדל, היתר מפורש, מינוי אחראי להפעלה וקנסות משמעותיים. הצעת החוק מבקשת להחזיר שקט ואיכות חיים לתושבים, תוך אכיפה אפקטיבית וברורה".

השר איתמר בן גביר אמר כי "במקומות רבים רעש המואזין הוא רעש בלתי סביר אשר פוגע באיכות החיים ובבריאות התושבים. זוהי תופעה שאי אפשר להשלים איתה. במשמרת שלי, לראשונה משטרת ישראל החלה לטפל בתופעה הבלתי נסבלת הזו, וכעת אנחנו נותנים לה כלים דרמטיים נוספים למיגור התופעה. מודה לשרה עידית סילמן על שיתוף הפעולה, ליו"ר הקואליציה אופיר כץ ולחברי עוצמה יהודית שנאמנים להבטחות הבחירות שלנו, ועובדים קשה כדי לקיים אותם אחת אחת"

ח"כ צביקה פוגל הוסיף "המואזין בעוצמות חריגות הוא לא עניין דתי, זו פגיעה בבריאות הציבור ובאיכות חייו. לא ייתכן שתושבים ימשיכו לסבול מהפרות חוק שיטתיות. לשם כך הגשתי את הצעת החוק, כדי לאפשר טיפול חד, ברור ונחוש בתופעה".