מועצת השלום בראשות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיעה כי ארגון האו"ם ל'פליטים פלסטינים' אונר"א אינו יכול להיות שותף בשיקום עזה.

בחשבון ה-X של המועצה צוטטה הודעת משלחת ארה"ב לאו"ם לפיה "למדינות החברות באו"ם יש בחירה: לממן הסתה, טרור וקיפאון עם המשך ההתחייבות לאונר"א או לממן את מועצת השלום שתיתן לתושבי עזה אפשרות של שלום ושגשוג. ההיסטוריה לא תשכח את הדרך בה מתנהל הארגון".

במועצת השלום אמרו בתגובה: "אנחנו פותחים דף חדש כדי לפרק את המורכבות של תלות מתמידה בסיוע והנצחת הסכסוך. תושבי עזה ראויים ליותר ולאונר"א אין מקום בעזה החדשה".