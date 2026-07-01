החיפושים בחוף צילום: דוברות מד"א

שלושה נערים נסחפו הערב (רביעי) בחוף לא מורכז סמוך לפלמחים. שני נערים חולצו ולאחר שנמשו מהמים הועברו לטיפול צוותי מד"א. כעת נמשכים חיפושים אחרי נער נוסף.

בחיפושים משתתפים יחידת להבה של כבאות והצלה לצד צוותי משטרה וארגוני הצלה נוספים. החיפושים מתקיימים בחוף עצמו וכן באמצעות סירות ייעודיות בסיוע מסוק מהאוויר.

מהמשטרה נמסר "עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת יבנה יחד עם גורמי חירום והצלה בחיפושים נרחבים באזור החוף והים בפלמחים, תוך הפעלת אמצעים מבצעיים מגוונים. בפעילות משתתפים עשרות שוטרים, מתנדבים ואנשי הרשות המקומית, הפועלים בשיתוף פעולה מלא מהיבשה ומהים".