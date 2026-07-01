עופר וינטר ל"הארץ": לא תוכלו להשתיק אותי צילום: באדיבות המצלם

תא"ל (במיל') עופר וינטר משיב לידיעות שפורסמו נגדו בעיתון "הארץ" בשל העובדה שהירצה בפני קורס קצינים ומתח ביקורת על הרמטכ"לים לשעבר גדי איזנקוט והרצי הלוי.

"מישהו פעם אמר לי, אם 'דיבת הארץ' מבקרים אותך, כנראה שאתה עושה משהו טוב לעם ישראל. ברוך השם, כבר יותר מעשור שהם תוקפים אותי ומכנים אותי בכל מיני שמות וכינויים. היום שוב זכיתי לכתבה מכפישה. הפעם היה קשה להם עם זה שהוזמנתי לדבר בפני קורס קצינים, לתת להם את משנתי ואת תפיסת הביטחון שבעיני צה"ל צריך לאמץ - צבא ההתקפה לישראל", אמר וינטר.

הוא הוסיף "מערכת שרוצה לשמוע ולהשמיע רק קול אחד תחזור לקונספציה וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אני לא לוקח את זה אישית. לעיתון הזה שמוציא את דיבת הלוחמים הגיבורים שלנו רעה בכל הזדמנות, מפריע שאנשים שמאמינים שחובה להכריע את האויב, מגיעים לברצות בפני דור העתיד של צה"ל - דור הניצחון".

וינטר הזכיר כי "כמובן שלא מזיז להם שאנשים שעודדו פה סרבנות או אי התנדבות, או כאלה שמחקו את הניצחון מערכי צהל, מרצים באותו קורס. אני זה שמפריע להם. אז אני כאן כדי להביא את הקול שלי, שהוא קול של רבים וטובים ששילבו מחירים כבדים".

במסר לעיתון "הארץ" אמר וינטר "לא תוכלו להשתיק יותר. זהו קולו של דור שלא מחפש הכלה, אלא הכרעה וניצחון. בכל מקום שאלך אליו, אני מתכוון להמשיך להיות חייל של עם ישראל, לפעול למען אחדות ישראל, ולהמשיך לדבר בפני דור הניצחון הנפלא שלנו, הדור שיביא בעזרת השם לשינוי המיוחל והנדרש.

אם יש כמה יפי נפש כאלו שמעקמים את האף שלהם, אז שילכו עם אף עקום. יהיה פה יותר טוב. אני מתחייב לכם", סיכם.