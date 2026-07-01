בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, חוסל אתמול (שלישי) בתקיפה אווירית בדרום הרצועה מחבל מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס, אשר לדברי הצבא "היווה פצצה מתקתקת והוביל מתווי תקיפה נגד הכוחות הפועלים בשטח".

המחבל שחוסל הוא עאדל ג'האד מחמד עצפור, שכיהן כמפקד מחלקה בגדודי עז א-דין אל-קסאם. על פי מידע מודיעיני, עצפור נחשב לאחד המפקדים המבצעיים המיומנים בגזרה הדרומית, והיה אחראי באופן ישיר לפגיעה בכוחות הביטחון לאורך שלבי הלחימה השונים.

מנתוני מערכת הביטחון עולה כי לאורך המלחמה כולה, עצפור תכנן, ניהל וקידם באופן שיטתי מתווי צליפה מורכבים והטמנת זירות מטענים ממולכדות נגד לוחמי צה"ל המבצעים פשיטות ותמרונים ברצועת עזה.

בתקופה האחרונה, בעקבות שחיקת הגדודים של חמאס, עצפור לקח על עצמו תפקיד מפתח בניסיונות לשקם את היכולות הצבאיות והמבצעיות של ארגון הטרור באזור דרום הרצועה, תוך גיוס פעילים וארגון מחדש של קיני טרור.

בשל העובדה שזוהה כמי שמקדם באופן אקטיבי מתווי טרור מוחשיים נגד כוחותינו בטווח הזמן המיידי, הוחלט במפקדת חזית הדרום לסכלו באופן מיידי. הוא אותר במבנה בדרום הרצועה וחוסל בצורה מדוייקת באמצעות כלי טיס של חיל האוויר.