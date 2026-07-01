ח"כ מאיר פרוש ב'בית המדרש' מול לשכת היועמ"שית דוברות

מאות אברכים מחסידות ויז'ניץ מפגינים בשעות אלו (רביעי) מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בקריית הממשלה שבירושלים, במחאה על גל מעצרי עריקי הגיוס החרדים ועל הטלת הסנקציות הכלכליות נגד מוסדות התורה והמשפחות במגזר החרדי.

המחאה, שהחלה בשעה 18:00 בתיאום ובאישור משטרת ישראל, נושאת אופי חריג בנוף ההפגנות החרדיות.

במקום התקהלות רועשת או חסימות כבישים, הקימו המארגנים "בית מדרש ארעי" תחת כיפת השמיים ברחוב וולפסון, כאשר מאות המשתתפים יושבים סביב שולחנות עם ספרי גמרא וקודש ומקיימים "סדר לימוד מחאתי".

לטענת המארגנים, מטרת המיצג היא להעביר מסר למערכת המשפט והביטחון לפיו התשובה לסנקציות תהיה הגברת לימוד התורה.

לוח הזמנים של האירוע, המתקיים כעת, נפתח בתפילת מנחה המונית, ולאחר מכן נישא נאום מפי אחד מראשי הכוללים של החסידות.

בשעה זו מקיימים האברכים את שעת הלימוד המרוכזת, ובשעה 19:20 צפוי להתקיים מעמד של תפילה המונית וקבלת עול מלכות שמיים, שינעל בנאום מרכזי מפי אחד מבכירי רבני חסידות ויז'ניץ.

במהלך העצרת תקפו רבני החסידות את היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, ואת פסיקות בג"ץ האחרונות שהובילו לשלילת תקציבים, ביטול סבסוד מעונות היום והצהרונים, ומעצרים של בחורי ישיבות חרדים שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס.

גורמים בחסידות מסרו כי "מטרת המחאה היא להשמיע את כאבם של המשפחות הנרדפות. המסר למערכת הוא חד וברור: את לומדי התורה לא יצליחו לשבור - לא באמצעות סורג ובריח ולא דרך פגיעה בכיס. הציבור החרדי ימשיך באורח חייו בכל מחיר".