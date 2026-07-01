מדינת ישראל תציין מחר (חמישי) מלאת אלף ימים מאז מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר.

המוסד לביטוח לאומי פרסם הערב נתונים לפיהם עד לבוקר ה-7 באוקטובר, טיפל הביטוח הלאומי ב-16,044 נפגעי פעולות איבה בסך הכל - מתוכם כעשרת אלפים אזרחים שנקבעו להם אחוזי נכות קבועים בעקבות פציעות טרור ומלחמות עבר.

מאז פרוץ המלחמה ועד היום, המספר הזה הכפיל את עצמו פי כמה, כאשר נוספו עוד 86,047 נפגעי איבה אזרחיים חדשים המטופלים כעת באופן שוטף במוסד.

טרם מתקפת חמאס עמד מספר החללים האזרחים שנרצחו או נפלו בפעולות טרור מאז קום המדינה על 2,324 בני אדם. מאז ה-7 באוקטובר 2023 ועד היום, נוספו לרשימה הכואבת הזו 1,020 חללים אזרחים (נתון שאינו כולל את חללי צה"ל, כוחות הביטחון וחברי כיתות הכוננות שנפלו כלוחמים).

המשמעות היא שבמהלך המלחמה הנוכחית, מספר האזרחים שקיפחו את חייהם בטרור שווה לכמעט מחצית מסך כל החללים האזרחים שנרצחו בכל מערכות ישראל ופיגועי הטרור יחד במשך 75 השנים שקדמו לה.