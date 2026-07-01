משרד החינוך האיראני אישר מתווה מיוחד עבור התלמידים היהודים שומרי המצוות במדינה, שיידרשו השנה לגשת לבחינות הבגרות הרשמיות בשבת.

על פי הסיכום שהושג, התלמידים היהודים יוכלו להיעזר במזכירים מטעם בתי הספר, שיכתבו עבורם את תשובות המבחן בפועל, ובכך ימנעו מחילול שבת.

אגודת יהודי טהרן פרסמה הודעה רשמית בנושא, ובה נכתב: "בעזרת המאמצים והמעקב של ראש הוועדה המדעית והחינוכית של האגודה, אילן מישאליאן, מול משרד החינוך, כל התלמידים היהודים בכל ערי מולדתנו איראן יוכלו לקבל עזרה ממזכיר בבחינות בשבת".

בהודעה הובהר כי בשל אילוצי זמן מערכתיים לא ניתן היה להזיז את מועד בחינות הגמר הארציות ליום אחר, וכי הנוהל - שהיה קיים גם בשנים עברו - יינתן ללא תשלום ואינו מצריך אישור ממשרד הרווחה, אלא הודעה מוקדמת בלבד להנהלות בתי הספר.