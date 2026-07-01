הפולמוס סביב דבריו של ניצן אלון, אודות עסקאות החטופים, הצית מחדש דיון שרוחש כל העת מתחת לפני השטח.

אלון טען כי "ההנהגה המדינית סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט - שהוא בעצם כזב". במישור הצבאי, תוצאות המלחמה היו שונות בתכלית, לו היינו עושים עסקאות מופקרות. חיזבאללה, אירן, סוריה ואפילו עזה היו ממשיכים להוות איום קיומי על מדינת ישראל. וכך אכן הגיבו בליכוד ובציונות הדתית, לניצן אלון.

אולם מעבר לדיון הצבאי והמעשי, עולה פה בהכרח הדיון הערכי. מי קודם? הפרט או הקולקטיב? המתים או החיים? האם המלחמה היא כלי למימוש יעדים לאומיים או רק להצלת האנשים? במובן הזה עמדתו של אלון אינה רק צבאית, היא נובעת מתפיסתו הערכית המתעדפת את הפרטים על פני הניצחון הלאומי. ניצן אלון, למעשה, אישש את דברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי העמדה אותה קידם בממשלה, הקובעת כי הניצחון הוא היעד הראשון במעלה וכי לחץ צבאי יקדם את ההישגים גם בתחום החטופים והחללים, השפיעה על עסקאות החטופים ועל אופי המלחמה. את היכולת שלו לעמוד בלחצים הרגשיים והציבוריים ואת נתינת החוסן הרוחני והרגשי, תלה סמוטריץ' בהזדמנויות שונות, בצביקה מור.

בכנס שנערך שבוע שעבר בכנסת ביוזמת חבר הכנסת צבי סוכות ומכון תורת המדינה, אמר צביקה מור, שהוא עצמו קיבל חיזוק לתפיסת עולמו ולחוסן הפנימי שלו ממקורות התורה. מור ציין שתי תופעות קוטביות במרחב הציבורי במהלך המלחמה. האחת; פעם ראשונה בהיסטוריה, דרישה של משפחות חטופים שלא להשיב את ילדיהן במחיר של כישלון לאומי - אותה ייצג פורום תקווה, והשנייה, הופכית, דרישה לעשות הכל להשיב אפילו חללים.

בכנס, שהיה למעשה סיומה של תחרות כתיבה, שבחנה את החשיבות של קבורת המת אל מול סיכון לאומי וסיכון חיילים, אמר מור, שהמלחמה הציפה בירור תרבותי ביחסים של גוף ונשמה. האם האדם הוא צלם אלוקים וגופו הוא משכן לנשמה ויש לו המשך בעולמות אחרים גם אחרי מותו, או שמא האדם חי רק כאן ומת כאן וגופו הוא זהותו. הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש תורת המדינה, אמר באותו כנס כי המלחמה היא מרחב ייחודי מבחינה תורנית ותרבותית. המלחמה עוסקת בחיי הכלל וביעדיו, וככזו הכל נבחן לאור הקיום והיעדים של הכלל. הפרט מקבל מעמד של איבר שמחויב להצלחת הכלל. הרב יקיר אף הוסיף כי נקודה נוספת שהיא גם עיוות מוסרי גדול: ההשוואה שבין הפרטים החיים לבין חללים. עד כמה שהחללים הם חשובים... אבל יש הבדל גדול בין חלל לבין חטוף. בחטוף יש מצוות פדיון שבויים, בחלל אין מצוות פדיון שבויים.

הרב יקיר ציטט מדבריהם של שני תלמידי חכמים: הרב יעקב אריאל: "איני יודע על סמך מה התירו לסכן חיילים לצורך הבאת חבריהם לקבורה או לחלל שבת עבורה... נראה לי שהגזמנו בכבוד מתים עד שאנו מסכנים עבורם את החיים. זוהי חומרה המביאה לידי קולה". והרב זלמן נחמיה גולדברג: "קבורת מת מצווה היא מצווה חשובה... מכל מקום כבוד הבריות אינו דוחה פיקוח נפש, ולכן ודאי אין להיכנס למקום סכנה וספק סכנה כדי לקיים מצוות קבורה".

הפולמוס הציבורי והצבאי הוא גורם מזמן לשוב וללבן את הסוגיות הערכיות הללו. העת בה אין שבויים וחללים בידי האויב מזמינה לעסוק בבירור הערכי הזה ללא לחצים ציבוריים ורגשיים. הבהירות הערכית הזו והשפה אותה היא יוצרת, תשפיע, בע"ה, על כך שלא נזדקק עוד לדון בה במישור המעשי.