סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי מפלגת הציונות הדתית מתייצבת על חמישה מנדטים - בדומה לסקרים אחרים.

על פי הנתונים מעלה כי לו הבחירות היו נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-21 מנדטים ומפלגת ישר! של גדי איזנקוט ב-20.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד מקבלת 17 מושבים, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 10, ש"ס 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 8, חד"ש-תע"ל 6, מפלגת הציונות הדתית 5 ורע"ם 5.

מפלגות כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

גוש מפלגות הקואליציה משיג 51 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו עם 58 - כשהמפלגות הערביות בתווך עם 11 מנדטים.