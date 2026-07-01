כניסת המשלחת הישראלית לטקס ערוץ 7

משחקי המכביה 2026 נפתחו הערב (רביעי) באופן רשמי בטקס חגיגי בירושלים בהשתתפות ב-5,000 ספורטאים וספורטאיות יהודים מרחבי העולם.

המשחקים, שיימשכו עד ל-13 ביולי, מהווים את אירוע הספורט היהודי הגדול בתבל. השנה, על רקע האתגרים שחוותה מדינת ישראל, נבחר הסיסמה "MORE THAN EVER" (יותר מתמיד) כדי לבטא את רוח החוסן, התקווה והערבות ההדדית של העם היהודי.

רגע השיא המסורתי של הטקס, הדלקת לפיד המכביה, עומד השנה בסימן גבורה ותקומה. אביתר זיתוני, נכה צה"ל וקצין לשעבר בחטיבת הצנחנים, שנפצע קשה בקרבות בקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר, יישא את הלפיד כסמל לשיקום ולכוחו המרפא של הספורט.

מנשה זלקה ושרן ייני, יישאו את הלפיד כנציגי הכדורגל הישראלי, המזוהים עם מנהיגות ודוגמה אישית ואופיר שחם, חברת נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית וזוכת מדליית הכסף באולימפיאדת פריז 2024, תייצג את המצוינות הנשית והלאומית.

נושאי הלפיד יעבירו אותו לשני המדליקים המרכזיים שיציתו יחד את אש המכביה: אסף יסעור, האלוף הפראלימפי בטאקוונדו וזוכה מדליית הזהב בפריז, וענבר לניר, אלופת העולם בג'ודו וסגנית האלופה האולימפית מפריז 2024, שממשיכה בימים אלה בהכנותיה לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: גלעד קוולרצ׳יק

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026

צילום: יואב אלון, מכביה 2026