מועצת התכנון העליונה אישרה היום (רביעי) למתן תוקף תוכניות להקמת 229 יחידות דיור ביהודה ושומרון.

בין התוכניות שאושרו נכללות 156 יחידות דיור ביישוב עתניאל שבהר חברון, לאחר השלמת הליכי התכנון והסרת ההתנגדויות.

בנוסף, אושרו למתן תוקף 52 יחידות דיור בכפר אדומים ו-21 יחידות דיור באלקנה. התוכניות צפויות לאפשר את הרחבת היישובים בהתאם להליכי התכנון שאושרו.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', אמר כי אישור התוכניות מהווה חלק ממדיניות הממשלה בתחום ההתיישבות ביהודה ושומרון.

לדבריו, "היישוב עתניאל עומד כעת בפני קליטת מאות תושבים חדשים, ולמעשה הכפלה של היישוב".

בהמשך התייחס סמוטריץ' גם להיבט המדיני והפוליטי של המהלך ואמר "מול כוונת השמאל לפנות יישובים - אנו מבצרים ומחזקים את ההתיישבות. מדובר במהלך לאומי שמבסס את אחיזתנו בשטח".