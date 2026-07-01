ראש ישיבת עתניאל, הרב אלחנן שרלו, התייחס בדברי פתיחה לשיעור הכללי למלחמה ולשיח הציבורי סביב לימוד התורה והשירות הצבאי.

הוא אמר כי לצד הוויכוח על מתכונת השירות, יש למחות נגד אמירות המטילות ספק בכשירותם של לוחמי ההסדר.

"אפשר להתווכח על קיצור שירות לשם לימוד תורה, על המחויבות ארוכת השנים שיושבים פה מחויבים אליה, על יתרונות ועל חסרונות, אבל האמירות סביב הכשירות של חיילי ההסדר הן אמירות שצריך למחות כנגדן".

עוד הוסיף כי הטענות הללו מבטאות, לדבריו, בורות ביחס ללחימה, להכשרת הלוחמים ולתרומתם של בני ההסדר בחזית. "מעבר לבורות המביכה שהם מבטאות ביחס לאיכות שרבות ממחלקות מתאפיינות בה".

הרב הסביר כי מדובר באמירות העלולות לגרום כאב עמוק למשפחות הלוחמים והנופלים. "האם אב שכול צריך לשמוע שבנו נפל כי היה מוכשר פחות?" תהה והוסיף כי מדובר בדברי שקר.

הרב שרלו הדגיש כי הוא רואה חשיבות רבה באחדות ובבניית גשרים בין חלקי החברה, ואף נכון להיפגש עם כל אדם ולדון בכל נושא. עם זאת, האמירות מסוג זה "פוגעניות, שופכות דמים, ומרחיקות את האפשרות לבנות גשרים וליצור חיבורים".