הבנק השוויצרי היוקרתי UBS פרסם את מדד העושר העולמי המעודכן, המציג תמונת מצב על חלוקת ההון האישי ברחבי הגלובוס.

הדוח מראה כי מדינת ישראל ממשיכה להשתייך למועדון המצומצם של המדינות העשירות ביותר, למרות תזוזות קלות בדירוגים הבינלאומיים, וזאת בעיקר בזכות הזיקה העמוקה של הציבור הישראלי לשווקי ההון והבורסה.

העושר הממוצע לישראלי עומד על כ-312 אלף דולר (כ-933 אלף שקל). נתון זה משקלל את כלל הנכסים במדינה ומציב את ישראל במקום ה-18 בעולם - ירידה קלה מהמקום ה-17 שבו החזיקה בשנה שעברה.

העושר החציוני לישראלי, המציג תמונה ריאלית יותר של מעמד הביניים (חצי מהאוכלוסייה מעל מספר זה וחצי מתחתיו), עומד על כ-84 אלף דולר (כ-250 אלף שקל). במדד זה רשמה ישראל דווקא עלייה, כשהתקדמה מהמקום ה-25 למקום ה-24 בעולם.

כ-45% מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל מחזיקה בהון נטו (נכסים פחות חובות) בשווי של מעל 100 אלף דולר.

הנתון המפתיע ביותר בדוח נוגע להרכב תיק הנכסים של האזרח הישראלי. ישראל קוטפת את המקום הראשון בעולם בשיעור הנכסים הפיננסיים מתוך סך העושר - לא פחות מ-82% מההון של הישראלים מורכב ממניות, אגרות חוב, קופות גמל וחסכונות פיננסיים, ולא מנדל"ן או נכסים פיזיים. עובדה זו הופכת את העושר הישראלי לרגיש ותלוי במיוחד בתנודות של שווקי המניות הגלובליים.

במקביל, "מועדון המיליונרים" המקומי ממשיך להתרחב: בשנה החולפת נרשם זינוק של 4.7% במספר המיליונרים דולריים בישראל (תוספת של 8,803 בני אדם). כיום חיים בישראל 195 אלף מיליונרים בדולרים, המהווים כ-3% מהאוכלוסייה הבוגרת.

בארה"ב, לעומת זאת, המיליונרים מהווים כ-9% מהאוכלוסייה. בלוקסמבורג, השיאנית העולמית, כמעט אחד מכל שישה אנשים (כ-16%) הוא מיליונר.

דוח UBS מצביע על כך שהעושר האישי הגלובלי רשם בשנת 2025 עלייה מטאורית של 10.8%. מדובר בצמיחה דרמטית וגבוהה משמעותית מזו שנרשמה בשנים 2023 ו-2024.