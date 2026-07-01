לקראת חודש אלול המתקרב במספר ישיבות מונו ראשי ישיבות ור"מים חדשים.

בישיבת זמרת הארץ, ישיבת ברסלב של הציונות הדתית, ימונו הרב אפרים עבדיאן, ראש הכולל בישיבה ורב היישוב ניצן לראש הישיבה, כאשר לצידו יהיה הרב אפרים שפירא, בנו של הרב יהושע שפירא.

בישיבת סנהדרין ברחובות מונה הרב דניאל פולק לראש הישיבה במקומו של הרב יהונתן חייט.

הרב שי שאוליאן, בוגר ישיבת עטרת כהנים, מונה לר"מ בישיבת מעלה אליהו. הרב ידידיה פלייסר מישיבת קדומים מחליף את הרב שלומי שפירא כר"מ שיעור ב' בישיבת רמת גן, בעוד שהרב שלומי שפירא עובר לישיבת נחלת בנימין במלאכי השלום למשך כשנתיים, במהלך שאושר על ידי ראשי הישיבה הרב יהושע שפירא והרב בן ציון אלגזי.

בישיבת ירושלים לצעירים פורשים לגמלאות הרב איתן שנדורפי והרב עובדיה אחיטוב, מותיקי רבני הישיבה, והרב דוד שמחון, מנהל התיכון הוותיק.

הרב אליהו אמסלם מונה לראש תכנית לדיינות בישיבת תפארת ישראל ביד בנימין, במהלך שזכה לברכת והדרכת ראשי הישיבה הרב משה אמסלם והרב ציון לוז.

בנוסף, וכפי שסוקר לאחרונה בהרחבה בערוץ 7 קמות 21 ישיבות ומכינות חדשות בימים אלו, כך שמינוי הר"מים עוד בעיצומם ובכפוף לנרשמים. יש לציין כי שנה שעברה הוקמו 11 ישיבות אך בפועל קמו רק 6 ישיבות בא' באלול.