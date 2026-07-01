הכנסת מאשרת בקריאה ראשונה את הצעת החוק ערוץ הכנסת

מליאת הכנסת אישרה את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה. 63 ח"כים תמכו בהצעה. יולי אדלשטיין, דן אילוז ומשה סולומון התנגדו.

יוזם ההצעה, ח"כ משה גפני, אמר במליאה כי"העם היהודי סבל מרדיפות. הוא העם היחיד ששרד את כל אלפי השנים האלה. לא רק שהעם היהודי שרד, הוא חזר לארצו, נס גלוי. מה שהיה שונה בעם היהודי מכל העמים הוא לימוד התורה.

אדם יהודי במדינת ישראל - רוצה שיהיה חוק-יסוד לימוד תורה, בין יתר חוקי היסוד. כיום, אדם שלומד תורה ועובר ברחוב, יכולים להכניס אותו למעצר. אני סבור שיש זילות בלימוד התורה ובערך שמדינת ישראל נותנת ללימוד התורה, לימוד התורה הוא מה שמחזיק אותנו כעם", הוסיף.

ח"כ גפני מציג את החוק במליאה ערוץ הכנסת

ח"כ אורי מקלב טען כי "ערך לימוד תורה הוא הבסיס שלנו כאומה. הזכות שלנו לשבת בארץ וההבטחה מופיעה בתורה. אין ציונות בלי שיש מאחוריה בסיס של התורה. כל הערכים שיש בסוף מתכתבים ומתנקזים לתורה. הצורך לחוקק חוק-יסוד לימוד תורה לא הגיע באוויר".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בעת הכנת הצעת חוק היסוד לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן ועדת הכנסת אם יש לחקיקה המוצעת השלכות כלשהן על התנהלות רשויות השלטון לאורה. להערכת אגף התקציבים במשרד האוצר, בשלב זה לא ניתן להעריך את העלות התקציבית של החקיקה, שכן לא ברור אילו פעולות נגזרות מהנוסח המוצע".

יו"ר ש"ס אריה דרעי הביע שביעות רצון מאישור החוק ואמר "הערב הרמנו את קרן התורה. אישורו בקריאה הראשונה של חוק יסוד: לימוד תורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות, הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה, הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל.

בעזרת ה' נמשיך עד להשלמת החקיקה בקריאה שנייה ושלישית, כדי לעגן אחת ולתמיד את מעמדה של התורה ואת הכבוד הראוי ללומדיה", דברי דרעי.

ח"כ מאיר פרוש הוסיף "מדובר בחוק חשוב ומהותי, אשר בא לאשרר את המובן מאליו לכל יהודי ירא שמים. אישור בקריאה ראשונה זהו צעד בכיוון הנכון, אך אנו מצפים שהחוק יאושר עוד בכנסת הזו בקריאה שניה ושלישית. המסר שיוצא היום מהכנסת הוא שיש כבוד ללומדי התורה ורוב חברי הכנסת מתנגדים לרדיפת בני הישיבות ואברכי הכוללים".

מנגד, באופוזיציה, הגיבו בזעם לאישור החוק בקריאה ראשונה. יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן טען כי "על מנת לשמור על הגוש, נתניהו מוכן לפרק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה. 'חוק יסוד חילול השם' יישאר לנצח כאות קין על קואליציית טבח 7 באוקטובר".

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט הוסיף "עם הקמת הממשלה החדשה נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה. השתמטות היא ההפך מאחדות מפני שהשתמטות קורעת את העם מבפנים ומונעת ניצחון. צה"ל זקוק בנואשות ל-20,000 חיילים והיום קואליציית ביבי-דרעי-סמוטריץ' אמרה שוב שאינטרסים פוליטיים חשובים מהביטחון".

יו"ר "ישר! עם איזנקוט" גדי איזנקוט אמר כי "הניסיון להפוך את ההשתמטות לחוק יסוד הוא פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. בזמן שהנטל על המשרתים שובר שיאים והמחיר שהם משלמים כבד מנשוא, הקואליציה בוחרת לייצר מסלול עוקף להשתמטות.

לימוד תורה הוא ערך חשוב במדינת ישראל, אבל הוא לא יכול לשמש כסות פוליטית להפקרת משימת ההגנה על המדינה. מי שהצביע הערב בעד חוק יסוד ההשתמטות - מעדיף את הישרדות הממשלה על פני החוסן של צה"ל והחברה הישראלית", דברי איזנקוט.

בתוך כך, ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית, שהתנגד לחוק, הסביר את עמדתו. "בשנת 2001 הוסמכתי לרבנות, בשנת 1996 סיימתי קורס קצינים, ושני האירועים הללו הם חלק יסודי מזהותי. במהלך שלוש השנים האחרונות השתתפתי לצערי במאות לוויות וניחומי אבלים. נחשפתי לעם ישראל ולגיבוריו במלוא הדרו. רבים מקרב הנופלים, נפלו כשספרי לימוד היו בין חפציהם האישיים. זו הציונות הדתית, זו התורה. חוק יסוד לימוד תורה שעלה היום לא בא להאדיר את התורה. חקיקה שנויה במחלוקת שמגיעה במטרה הפוכה לקיום התורה היא לא הדרך".