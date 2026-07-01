עידן אלכסנדר: "נאבקתם עליי, כעת תורי להחזיר" רועי יהודה, מכביה 2026

שורד השבי עידן אלכסנדר נשא דברים הערב (רביעי) בטקס פתיחת משחקי המכביה 2026. הוא הסביר מדוע בחר, זמן קצר בלבד לאחר ששב מהשבי, להשאיר את הטראומה מאחור, לעלות על מדים ולחזור לשירות צבאי פעיל בצה"ל.

"אין זכות גדולה יותר בחיים האלה מלהגן על הבית שלי, על המדינה שלי", פתח אלכסנדר את דבריו החוצבים. "בשבעה באוקטובר נלחמתי ככל יכולתי מול המחבלים, ובסופו של דבר נחטפתי לרצועה. שם, במנהרות ובמרתפים, חייתי יום-יום רעב כבד, צמא, פחד מוות תמידי וגעגוע מטורף ומצמית לחיים הרגילים שהיו לי לפני כן".

אלכסנדר תיאר את נקודת האור היחידה שהחזיקה אותו בחיים ברגעים שבהם הייאוש איים להכריע אותו, וזקף את הישרדותו לזכות הערבות ההדדית והמאבק העיקש של הציבור הישראלי ומשפחתו בארץ.

"ברגעים הכי קשים שעברתי שם, בשקט הכי עמוק והכי מפחיד של השבי, שמעתי אתכם", שיתף בעיניים דומעות. "שמעתי משפחה מדהימה שלא ויתרה עליי לרגע, ואנשים ברחובות שאפילו לא הכירו אותי מעולם, אבל נאבקו, צעדו וזעקו כאילו הייתי הילד הפרטי שלהם. הכוח הקהילתי הזה חדר את קירות הבטון".

"זמן קצר מאוד אחרי שחזרתי הביתה בעסקה, ידעתי מיד שאני חוזר לשרת בצבא", הכריז בגאווה. "כי זו הארץ שלנו, וזה העם שלנו. העם שאני גאה כל כך, מעומק הלב, להיות חלק בלתי נפרד ממנו. זהו עם מיוחד שזוכר ומקדש את כל הגיבורים שנפלו בדרך, ונאבק בכל יום כדי להמשיך בגאון את דרכם ומורשתם. זה העם שהחזיר אותי הביתה, ואני אקדיש את כל חיי כדי לתת לו בחזרה".