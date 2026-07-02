הנהגת המגזר הערבי מותחת ביקורת חריפה על אישור הצעת החוק להידוק הפיקוח על מערכות הכריזה במסגדים, שעברה בקריאה טרומית בכנסת.

לפי ההצעה, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר מתאים.

על פי הצעת החוק, ההיתר יינתן בהתאם לשורה של שיקולים ובהם עוצמת הרעש, אמצעים לצמצומו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעתו על איכות חייהם של התושבים. עוד נקבע כי במקרה של הפרת ההוראות יוכל שוטר להורות על הפסקה מיידית של השימוש במערכת הכריזה, ואם ההפרה תימשך - להחרים את הציוד.

יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, תקף את המהלך וכינה את הצעת החוק "גזענית". לדבריו, אישור החוק ממחיש את הצורך בהחלפת הממשלה הנוכחית.

עבאס טען כי מדובר במדיניות שנועדה, לדבריו, לפגוע בזכויות הדתיות של הציבור הערבי, וקרא לתמוך בדרכה הפוליטית של רע"ם, המבקשת להביא להפלת הממשלה ולהקמת ממשלה חדשה בשותפות עם מפלגות ערביות.

בן גביר לח״כ מרע״מ: ״בארה, בארה״ ערוץ הכנסת

עוד אמר עבאס כי הממשלה הבאה צריכה להציב בראש סדר העדיפויות את ההתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, לצד סוגיות נוספות ובהן, לדבריו, אפליה והריסת בתים.

גם במפלגת תע"ל תקפו את הצעת החוק והגדירו אותה "הסלמה מסוכנת" במדיניות הממשלה ופגיעה בחופש הפולחן ובמקומות הקדושים. בהודעת המפלגה נטען כי החוק מהווה, לדבריהם, הסתה נגד האזרחים הערבים והמוסלמים ופגיעה בסמליהם ובזהותם הדתית וההיסטורית.