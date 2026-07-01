תופעה מעניינת נרשמת בתקופה האחרונה בריכוזי חב"ד בישראל, כאשר אברכים צעירים רבים בוחרים לפנות למסלול החינוך וההוראה. המגמה קיבלה ביטוי מוחשי השבוע, עם סיומו של מחזור הכשרה מקיף במסגרתו הוענקו תעודות הוקרה והסמכה ל-200 מורים, המכונים בחב"ד "שלוחי חינוך".

האברכים, שסיימו את מסלול ההכשרה הייחודי של רשת החינוך של חב"ד בישראל, 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש', עתידים להשתלב כבר בשנת הלימודים הקרובה כמחנכים מן המניין במוסדות החינוך השונים של החסידות ברחבי הארץ.

מסלול ההכשרה המדובר נחשב ליוזמה מושקעת ורחבת היקף בעולם התורה החסידי. התוכנית, נועדה להעניק לאברכים הצעירים כלים פדגוגיים מקצועיים לצד דגש רב על המטען הרוחני הנדרש ממחנך בדורנו.

מארגני התוכנית מסבירים כי התפיסה העומדת בבסיס המיזם חורגת מהגדרת המקצוע כ"הוראה" בלבד. לדבריהם, היעד הוא להכשיר את האברכים כ"שלוחי חינוך" - תפקיד המשלב בין רמה מקצועית גבוהה לבין מחויבות אישית עמוקה לעתידם הרוחני של התלמידים.

המעמד המרכזי שציין את סיום מסלול ההכשרה נערך בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הנואם המרכזי באירוע היה רבה של בני ברק, הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, שהדגיש בדבריו את החשיבות של יראת שמיים אצל המחנך כבסיס לכל הצלחה פדגוגית.

עוד נשאו דברים סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד בארץ ורב קהילת חב"ד ברחובות, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, חבר ועדת החינוך של ה'רשת' הרב נפתלי רוט ומנכ"ל הרשת הרב אליהו קריצ'בסקי.